Sarri, cosa c'è dietro l'abbandono del Mapei Stadium dopo Sassuolo Lazio? Il retroscena - Lazio News 24

Lazio, Sarri lascia il Mapei Stadium furioso: non solo motivi familiari dietro l’addio anticipato

La pesante sconfitta contro il Sassuolo ha lasciato il segno in casa Lazio, e il comportamento di Maurizio Sarri nel post-partita ne è stata la conferma più evidente. Il tecnico toscano ha infatti lasciato il Mapei Stadium di Reggio Emilia immediatamente dopo il triplice fischio, senza rilasciare dichiarazioni né presentarsi in conferenza stampa.

Ufficialmente, la Lazio ha comunicato che Sarri ha abbandonato lo stadio per «motivi familiari». Tuttavia, secondo quanto riportato da Il Messaggero, dietro quella partenza frettolosa si nasconderebbe ben altro: rabbia, delusione e amarezza per l’ennesima prestazione opaca della squadra, incapace di reagire e di dare segnali di vita in un momento già delicato della stagione.

Sarri, visibilmente scuro in volto, è salito in macchina insieme al direttore sportivo Angelo Fabiani, tagliando corto su ogni forma di confronto con i media. Nessuna intervista, nessuna spiegazione ufficiale, solo un breve pit stop a Castelfranco, come riporta il quotidiano romano, prima di far ritorno a casa. A parlare con la stampa è stato il suo vice, Marco Ianni, che ha cercato di contenere la frustrazione generale.

Il gesto del tecnico non è passato inosservato e ha acceso i riflettori su un malessere che sembra ormai radicato all’interno dello spogliatoio. La Lazio di Sarri appare lontana parente di quella vista nelle scorse stagioni: poche idee, poca intensità e soprattutto nessuna identità chiara in campo. E proprio questo punto sembra essere quello che più sta innervosendo il mister.

L’allenatore toscano, noto per la sua ricerca maniacale del gioco e dell’equilibrio, si ritrova ora con una squadra che non risponde più alle sue richieste tattiche, e che sembra aver smarrito personalità e motivazioni. I cambi estivi, la gestione del mercato e i tanti nuovi innesti ancora fuori forma stanno complicando ulteriormente la situazione.

Con il derby Lazio-Roma ormai alle porte, serve una scossa immediata. La speranza in casa Lazio è che Sarri riesca a trasformare la frustrazione in energia positiva, recuperando il gruppo e rilanciando un progetto tecnico che sembra, al momento, in fase di stallo.