Sarri contro Mourinho: la "carissima" rivalità si riaccende in Turchia - Lazio News 24

Sarri contro Mourinho: una rivalità che si riaccende nuovamente (è pur sempre aria di derby). Ritorno al futuro

“C’eravamo tanto… Odiati e amati allo stesso tempo.” Stasera, a Istanbul, alle 19:30 (ora italiana), si gioca Fenerbahce-Lazio, e Maurizio Sarri ritrova il suo “carissimo nemico” José Mourinho. Come racconta Il Messaggero, la loro rivalità, diventata un cult nel calcio italiano, affonda le radici ben prima del loro arrivo a Roma, precisamente il 20 ottobre 2018, in un infuocato Chelsea-Manchester United in Premier League. In quell’occasione, i Blues acciuffarono un rocambolesco 2-2 al 96′ grazie a Barkley, scatenando l’esultanza polemica di Marco Ianni (allora assistente di Sarri, ora vice alla Lazio) proprio in faccia a Mourinho. José andò su tutte le furie, richiedendo l’intervento di steward e di mezza panchina per essere fermato. Sarri, fedele al suo stile, costrinse Ianni a scusarsi con il portoghese.

La rivalità si è poi trasferita a Roma nel 2021, trasformandosi in un dualismo che per due anni e mezzo ha catalizzato l’attenzione sull’Italia calcistica, accendendo ogni derby capitolino. “Bei tempi Mau contro Mou, spettacolo contro risultato, giochismo contro cinismo,” ricorda il quotidiano. Nei sei confronti diretti in stracittadina, Sarri ha avuto la meglio, vincendone quattro su sei (con un pareggio per 0-0 e una sola vittoria della Roma). Il “Comandante” ha persino provocato, indirettamente, l’esonero del portoghese a metà gennaio 2024 (con i giallorossi eliminati ai quarti di finale di Coppa Italia e noni in campionato), per poi rassegnare lui stesso le dimissioni due mesi dopo, il 12 marzo. Una rivalità fatta di frecciate, mai banali e sempre nei limiti del rispetto.