Sarri già arrabbiato, Messaggero: innervosito da due cose

Sarri già arrabbiato: due cose lo hanno innervosito. E quando scoprirà che… Non è iniziata facilmente la sua seconda avventura alla Lazio

Maurizio Sarri è a un passo dall’ennesima delusione di inizio seconda avventura alla Lazio. Già arrabbiato per un mercato estivo vissuto tra omissioni e silenzi, come la conferenza stampa rinviata, il tecnico ora rischia di rimanere “di nuovo di stucco”. La sua illusione è credere che il club possa avere riscontri sul tesseramento dei parametro zero entro il prossimo weekend, ma la realtà è ben diversa: le chance sono nulle.

Il problema è un muro normativo invalicabile nel breve termine. Con il nuovo regolamento in vigore dal 1° luglio, l’unico parametro che conta per lo sblocco del mercato è il “costo del lavoro allargato”. La Lazio ha tempo fino alla trimestrale del 30 settembre per ripianare questo indice. Solo successivamente, il nuovo organismo di controllo dei conti potrà avviare le verifiche, con una possibile decisione che potrebbe slittare fino a dopo il 30 novembre. L’attesa di Sarri per un rinforzo immediato è quindi vana.

Ma le cattive notizie non finiscono qui. Un aspetto spesso trascurato è il rischio che il blocco si prolunghi. Se il deficit di bilancio venisse risanato solo in parte, anche la sessione invernale sarebbe fortemente limitata, consentendo unicamente acquisti a saldo zero. In tale scenario, per far entrare un nuovo giocatore svincolato a novembre o dicembre, la Lazio sarebbe comunque costretta a realizzare prima una cessione o a tagliare un ingaggio pesante. Una situazione di stallo che alimenta la frustrazione di Sarri e congela di fatto la programmazione tecnica del club.