Sarri in ansia per gli infortuni: il punto sugli indisponibili in vista del derby con la Roma di Gasperini. Le ultimissime

Maurizio Sarri, allenatore della SS Lazio e maestro del gioco rapido e verticale, vive giorni di preoccupazione. Con una delle partite più delicate della stagione alle porte, il tecnico toscano sa che il recupero degli infortunati sarà decisivo per affrontare al meglio il derby e, subito dopo, la sfida contro la Roma.

Tra le poche note positive dell’ultima gara al Mapei Stadium contro il Sassuolo, spicca l’esordio stagionale di Gustav Isaksen, esterno offensivo danese classe 2001, arrivato in estate per dare velocità e imprevedibilità sulle fasce. Il giovane, però, è apparso ancora lontano dalla miglior condizione fisica, un ritardo comprensibile dopo il lungo stop.

Situazione infortunati: aggiornamenti e tempi di recupero

Le condizioni di Nicolò Rovella, centrocampista italiano di regia e grande visione di gioco, e di Valentín “Taty” Castellanos, attaccante argentino noto per il suo spirito di sacrificio, restano da valutare nei prossimi giorni. Entrambi potrebbero rientrare in gruppo a breve, ma lo staff medico non vuole correre rischi.

Più complessa la situazione di Matías Vecino, centrocampista uruguaiano di esperienza e duttilità tattica. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il numero 5 biancoceleste proverà a recuperare in tempo per la sfida con la Roma. Dal punto di vista clinico, gli esami hanno dato esiti incoraggianti, ma il giocatore non si sente ancora completamente pronto e mentalmente libero. Per questo ha intrapreso un percorso di trattamento personalizzato, mirato a ritrovare fiducia e brillantezza.

Assenze certe e possibili rientri

Restano invece indisponibili Patric, difensore spagnolo apprezzato per la sua aggressività e capacità di impostare dal basso, e Manuel Lazzari, terzino destro italiano noto per la sua velocità. Patric sarà sicuramente assente, mentre Lazzari conserva qualche possibilità di rientrare già per il derby, anche se lo staff valuterà fino all’ultimo.

Con un calendario fitto di impegni e sfide decisive, la Lazio dovrà gestire al meglio le energie e sperare in recuperi rapidi. Sarri, consapevole dell’importanza di avere la rosa al completo, attende buone notizie dall’infermeria per affrontare al meglio il momento clou della stagione.