Rugani Lazio, anche la Fiorentina segue il difensore bianconero! Le ultimissime

Rugani Lazio, anche la Fiorentina segue il difensore della Juventus: sarà concorrenza in questi ultimi giorni di mercato?

Il mercato invernale entra nella sua fase più calda e frenetica, le cosiddette “ore del gong”, e il nome di Daniele Rugani è balzato improvvisamente al centro delle cronache. Il difensore della Juventus, da anni uomo spogliatoio e risorsa preziosa per la retroguardia bianconera, potrebbe infatti cambiare maglia in extremis.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira sul proprio profilo X, il futuro del centrale toscano sembra essere sospeso tra due prestigiose destinazioni di Serie A: Lazio e Fiorentina.

La sfida tra Lazio e Fiorentina per Rugani

Entrambe le società sono alla ricerca di esperienza e solidità per puntellare i rispettivi reparti difensivi in vista della volata finale della stagione. La Lazio vede nel centrale bianconero il profilo ideale per affidabilità e conoscenza del campionato. Dall’altra parte, la viola cerca un innesto di qualità che possa guidare i giovani talenti in rosa, puntando proprio sulla voglia di riscatto del difensore.

Rugani lascia la Juventus a sorpresa?

Nonostante il legame profondo con l’ambiente bianconero, la possibilità di trovare maggiore minutaggio altrove starebbe stuzzicando il calciatore. La Juventus, dal canto suo, starebbe valutando le offerte per alleggerire il monte ingaggi o per permettere a Rugani di chiudere la carriera con un ruolo da protagonista assoluto, cosa che a Torino, complice la concorrenza, non è sempre garantita.

Le ultime ore di mercato per Daniele Rugani

Il tempo stringe. Le trattative lampo degli ultimi istanti sono spesso imprevedibili, ma l’indiscrezione di Nicolò Schira conferma che i contatti tra le parti sono avviati. Resta da capire quale dei due club affonderà il colpo decisivo per convincere la Vecchia Signora e il giocatore.

LEGGI ANCHE: Romagnoli Al-Sadd, sfuma l’affare! Gli ultimi aggiornamenti clamorosi

