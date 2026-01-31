Romagnoli Al-Sadd, sfuma l’affare! Gli ultimi aggiornamenti clamorosi

Romagnoli Al-Sadd, nulla da fare! Salta l’operazione con la compagine qatariota. Le novità clamorose del momento

Un colpo di scena clamoroso ha caratterizzato la lunga trattativa per il trasferimento di Alessio Romagnoli all’Al-Sadd. Nonostante la forte volontà del difensore di lasciare la Lazio e l’accordo di massima tra le due società, l’operazione è ufficialmente saltata proprio all’ultimo minuto. La causa non è economica, ma puramente burocratica, come rivelato dal giornalista Gianluca Di Marzio.

Una corsa contro il tempo fallita

La trattativa tra la Lazio e l’Al-Sadd sembrava essere giunta a buon punto, con l’accordo tra le due parti che stava per essere formalizzato. Tuttavia, nonostante gli sforzi di entrambe le società, i contratti firmati non sono stati depositati in tempo utile per rispettare la scadenza fissata per le 22:00 italiane, orario di chiusura del mercato in Qatar.

Il futuro di Romagnoli alla Lazio

Con il trasferimento sfumato, Alessio Romagnoli rimarrà alla Lazio, almeno per il momento. La situazione del difensore, ora, dovrà essere gestita dalla dirigenza biancoceleste, che dovrà decidere se continuare a puntare su di lui o se esplorare altre soluzioni per il futuro.

