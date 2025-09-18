Rovella, cosa filtra verso la Roma: il problema non è l’infortunio in sé ma… Ultimissime sulle condizioni del biancoceleste

Mentre in casa Lazio si festeggia il pieno recupero di Taty Castellanos, l’attenzione dello staff medico e di Maurizio Sarri è ora tutta concentrata sulle condizioni di un’altra pedina fondamentale dello scacchiere biancoceleste: Nicolò Rovella. Se per l’attaccante argentino l’allarme è rientrato, il centrocampista sta ancora conducendo una personale corsa contro il tempo per essere a disposizione nel sentitissimo derby di domenica contro la Roma.

Il problema non è un infortunio acuto, ma un fastidio più subdolo. Da circa due settimane, infatti, Rovella convive con un dolore nella zona pubica, un disturbo che, pur non essendo grave, richiede una gestione attenta. Non a caso, nonostante sia rimasto regolarmente in ritiro con la Nazionale di Gennaro Gattuso, il giocatore non è mai stato al 100% della forma. La situazione si è palesata nell’ultima trasferta di Reggio Emilia: Sarri lo aveva schierato titolare con una mossa strategica, per non rischiare di esaurire i cambi a disposizione nel finale di gara. Tuttavia, è stato lo stesso Rovella, con grande maturità, a chiedere la sostituzione prima dell’intervallo a scopo puramente precauzionale, per evitare di peggiorare la situazione.

Proprio questa gestione prudente alimenta la fiducia che filtra da Formello. Lo stop anticipato contro il Sassuolo fa ben sperare che il giocatore possa recuperare in tempo per la stracittadina. La giornata di oggi, giovedì, sarà un test cruciale: nella seduta pomeridiana, Rovella spera di poter finalmente tornare ad allenarsi in campo con i compagni. Se dovesse arrivare il via libera, la sua candidatura per il derby prenderebbe quota, regalando a Sarri un’opzione di vitale importanza per il cuore del centrocampo. Tutta la Lazio, dunque, attende con il fiato sospeso. Lo riporta Il Messaggero.