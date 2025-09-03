Rovella si prende tutta la Lazio: ha collezionato i numeri di quel giocatore - Lazio News 24

Rovella conquista la Lazio di Sarri: nasce un nuovo regista. La situazione attuale

Rovella si sta imponendo come uno degli elementi più interessanti nella nuova Lazio targata Maurizio Sarri. Il centrocampista classe 2001, blindato dalla società e considerato incedibile, si sta guadagnando a suon di prestazioni un ruolo chiave nello scacchiere tattico biancoceleste. La sua crescita è sotto gli occhi di tutti: Rovella non è più solo una promessa, ma una certezza in mezzo al campo.

Contro il Verona ha fornito una prova da manuale del regista moderno. Come riportato da Il Messaggero, Rovella ha completato 105 passaggi su 116 tentati, con una precisione del 91%, toccando il pallone ben 142 volte. Numeri da leader del gioco, che nessun altro centrocampista in Serie A ha raggiunto nella seconda giornata, eccetto Locatelli, ma con meno della metà dei tocchi. Una prestazione che ha ricordato i migliori tempi di Jorginho sotto la guida di Sarri al Chelsea. Il tecnico toscano, infatti, ha espresso apprezzamento per la maturità tattica del giovane centrocampista, capace di dare ordine e ritmo alla manovra senza forzature inutili.

Il ruolo di Rovella nella Lazio è in piena evoluzione. Dopo l’esperienza a Coverciano agli ordini di Spalletti, è emersa anche una nuova consapevolezza. Gattuso, da osservatore attento, lo vede come potenziale titolare della Nazionale, soprattutto in un sistema a tre centrocampisti come il 4-3-3, dove Rovella può esprimersi al meglio. La sua intelligenza tattica, la capacità di verticalizzare e l’affinità crescente con Castellanos lo rendono un punto fermo della nuova Lazio.

Inoltre, Rovella sta mostrando grande qualità anche sui calci piazzati. Contro il Verona ha sfiorato un assist su punizione, a conferma di una tecnica raffinata e sempre più matura. Secondo le statistiche, il centrocampista biancoceleste è dietro solo a De Bruyne per “expected assist” tra i pari ruolo in Europa, un dato che testimonia quanto sia già decisivo nel creare occasioni da gol.

In sintesi, Rovella non è più una semplice alternativa: è diventato il cuore pulsante del centrocampo della Lazio. Con la fiducia di Sarri e una crescita costante, il futuro sembra già nelle sue mani.