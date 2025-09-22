Rovella, si opererà il centrocampista della Lazio? La situazione delicata in casa biancoceleste - Lazio News 24

Le ultime su Rovella e Lazio: il punto di Alberto Abbate dopo il derby. La situazione

Alberto Abbate, noto giornalista de Il Messaggero, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare il recente derby tra Lazio e Roma, soffermandosi soprattutto sulle condizioni di Rovella e su alcune dinamiche interne al club biancoceleste, tra cui la situazione legata a Tavares.

Il nome di Rovella, giovane centrocampista molto seguito, è tornato al centro dell’attenzione. Abbate ha confermato che per il calciatore è praticamente certa l’operazione chirurgica: “Rovella si opererà al 100% – ha spiegato –. Nei prossimi 24 o 48 ore la società e lo staff medico decideranno se intervenire subito oppure se posticipare l’intervento. È un momento delicato per il ragazzo, ma la Lazio è molto attenta alla sua salute e al suo recupero”.

La questione Rovella è particolarmente importante per la Lazio, che punta molto sulle giovani promesse per rinforzare la squadra. La stagione è lunga e la società vuole evitare complicazioni, perciò ogni decisione sul suo futuro sarà presa con grande cautela.

Oltre a Rovella, Abbate ha parlato anche della “fuga” di Tavares, un episodio che ha creato qualche malumore nell’ambiente Lazio. Il giornalista ha commentato così: “Non mi è piaciuto l’atteggiamento di Zaccagni dopo la partita di Reggio Emilia. Nessuno aveva sottolineato il suo errore, ma lui in mixed zone ha fatto un discorso duro su Tavares, definendo il suo errore ‘inaccettabile e superficiale’. A me sembra che si stia creando un problema dove non c’è. Tavares è andato via dallo stadio dopo la partita senza incidenti particolari e non ci sono motivi validi per pensare a una multa o a provvedimenti dalla società”.

Per Abbate, insomma, la Lazio deve evitare tensioni interne e concentrarsi sul campo, soprattutto ora che la stagione entra nel vivo. Il derby contro Roma ha acceso i riflettori sulla squadra e sulle sue dinamiche, ma la priorità resta il benessere dei giocatori come Rovella e la coesione dello spogliatoio.

In conclusione, Alberto Abbate invita a guardare con ottimismo al futuro della Lazio, confidando nella capacità della società di gestire al meglio situazioni delicate come quella di Rovella e nelle risorse tecniche presenti in rosa.