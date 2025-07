Rovella rimarrà alla Lazio? La situazione dopo l'arrivo di Maurizio Sarri che potrebbe ribaltare il mercato - Lazio News 24

Rovella-Lazio, pronto il rinnovo fino al 2030: il piano della società biancoceleste. La situazione

La Lazio continua a progettare il proprio futuro puntando sulla continuità e sul valore dei giovani. In questa direzione si inserisce la decisione della società di lavorare già ora al rinnovo di Nicolò Rovella, uno dei centrocampisti su cui Maurizio Sarri ha scelto di costruire la nuova mediana biancoceleste. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il club sarebbe pronto a blindare il giocatore con un contratto di lunga durata.

L’obiettivo della Lazio è infatti quello di prolungare il rapporto con Rovella fino al 2030, con la firma prevista per l’inizio del 2026, quando si attiverà il diritto di riscatto definitivo da parte dei biancocelesti. Un’operazione strategica che testimonia la piena fiducia della dirigenza nei confronti del classe 2001, arrivato nella Capitale la scorsa estate in prestito dalla Juventus, e ormai pienamente integrato nel progetto tecnico laziale.

Il percorso di Rovella-Lazio è stato in costante crescita: nonostante alcuni problemi fisici iniziali, il centrocampista ha dimostrato grande intelligenza tattica e capacità di gestire i ritmi della manovra. Doti che Sarri apprezza particolarmente, al punto da vederlo come uno dei cardini del suo 4-3-3, insieme a Guendouzi e Cataldi.

Il rinnovo in programma rientra anche in un piano più ampio che riguarda la stabilità della rosa e l’investimento su profili giovani e di prospettiva. Dopo aver riconquistato fiducia e continuità, Rovella è diventato un elemento centrale anche in ottica futura, non solo per la Lazio ma potenzialmente anche per la Nazionale.

Il legame Rovella-Lazio sembra dunque destinato a consolidarsi ulteriormente. Con il blocco al mercato che limita le manovre in entrata, la società biancoceleste vuole preservare il valore dei propri giocatori più affidabili, blindando chi rappresenta una certezza per il presente e una risorsa per il futuro.

In attesa della firma ufficiale, prevista per l’inizio del 2026, la Lazio si gode il rendimento del suo regista, che ha già conquistato tecnico, tifosi e dirigenza.