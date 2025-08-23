Rovella, obiettivo prendersi la Lazio (e anche la Nazionale). Riuscirà a farcela il giocatore biancoceleste? - Lazio News 24

Rovella, la Lazio e la mediana: il 2025-26 è l’anno della conferma. La situazione

Con l’inizio del nuovo campionato di Serie A, uno dei volti più attesi in casa Lazio è quello di Nicolò Rovella. Il centrocampista classe 2001, reduce da una stagione in cui si è imposto come titolare, è pronto a lottare per confermare la propria centralità nello scacchiere biancoceleste. Dopo una pre-season vissuta all’insegna dell’alternanza, Rovella punta a prendersi definitivamente la regia della squadra.

Nella passata stagione, il regista cresciuto nel settore giovanile del Genoa ha dimostrato di avere qualità tecniche, visione di gioco e personalità, guadagnandosi la fiducia di Luciano Spalletti, che lo ha premiato con la convocazione in Nazionale. Un segnale importante per il futuro del centrocampo azzurro, e ora Rovella vuole convincere anche il nuovo commissario tecnico Gattuso, con un occhio al Mondiale del 2026 (qualificazione permettendo).

Tuttavia, la concorrenza in casa Lazio è agguerrita. Il ritorno di Maurizio Sarri ha rimescolato le carte, e con il recupero fisico e tecnico di Danilo Cataldi, il ballottaggio in mezzo al campo è più aperto che mai. Il tecnico toscano stima entrambi, ma al momento l’idea di schierarli insieme appare lontana: Cataldi in regia e Rovella da mezzala è una soluzione poco probabile, anche se non da escludere a stagione in corso.

Per conquistare la titolarità, Rovella dovrà confermare sul campo quanto di buono mostrato lo scorso anno. La stagione è lunga, e tra campionato, Coppa Italia e possibili convocazioni azzurre, le occasioni non mancheranno. Una delle motivazioni che lo spingono è anche la voglia di trovare il suo primo gol con la maglia della Lazio. Nella scorsa stagione, una rete segnata a Parma gli era stata annullata in maniera controversa: un episodio che ancora brucia, e che lo stimola a lasciare finalmente il segno.

Con il ritorno della Serie A, per Rovella inizia un nuovo capitolo. Più maturo, più consapevole e più determinato. La Lazio ha bisogno della sua intelligenza tattica e della sua qualità in cabina di regia. Toccherà a lui dimostrare di meritare quel ruolo da protagonista che, per lunghi tratti della scorsa stagione, aveva già saputo guadagnarsi.