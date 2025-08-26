Rovella, perché il centrocampista non ha giocato la sfida contro il Como? - Lazio News 24

Rovella, salta la sfida col Como: il retroscena dietro l’assenza

Una gioia immensa ha travolto Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio, lo scorso fine settimana: è nata Venere, la sua primogenita. Una notizia che ha inevitabilmente segnato anche il suo momento professionale, svelando il vero motivo dell’assenza del regista biancoceleste nella sfida contro il Como.

Fino a poche ore prima della partita, il nome di Rovella era regolarmente inserito nelle probabili formazioni. La sua esclusione dai titolari, a favore di Danilo Cataldi, aveva sorpreso molti tifosi e addetti ai lavori. Ma come raccontato dal Corriere dello Sport, la decisione non è stata di natura tecnica, bensì personale e assolutamente speciale.

Rovella tra campo e famiglia: ecco cosa è successo

Tutto è cambiato nella notte di sabato, quando Rovella ha ricevuto la chiamata che ogni futuro papà aspetta: la compagna stava per partorire. Senza esitazione, la Lazio – e in particolare Maurizio Sarri – ha concesso al giocatore il permesso di lasciare il ritiro. Con un volo privato, Rovella ha fatto immediatamente rientro a Roma per essere al fianco della sua famiglia in un momento così importante.

Dopo aver assistito alla nascita della piccola Venere, Rovella ha fatto ritorno alla squadra solo domenica a pranzo, di nuovo grazie a un charter privato. Ma la notte insonne, le emozioni forti e il lungo viaggio hanno spinto Sarri a optare per la prudenza. Il tecnico toscano, consapevole del valore del suo regista ma anche della delicatezza del momento, ha deciso di affidarsi a Cataldi per la sfida contro il Como.

Rovella, simbolo di equilibrio tra vita e calcio

Il gesto della società e dello staff tecnico è stato apprezzato anche dai tifosi, che hanno accolto con entusiasmo la notizia della nuova paternità. Per Rovella, il ritorno in campo è solo rimandato, ma intanto può godersi un momento unico e irripetibile.

Nel corso della stagione, Rovella sarà chiamato a essere un punto di riferimento per la mediana biancoceleste. Ma ora, per un attimo, il calcio può aspettare. La Lazio ritroverà presto il suo numero 65 con ancora più motivazioni, magari ispirato proprio da quella piccola Venere che ha già cambiato la sua vita.