Rovella guida il centrocampo: la Lazio scopre un nuovo gioco

Ottima prova di Nicolò Rovella contro il Galatasaray: il centrocampista convince Sarri per l’intensità del pressing e per una novità nel gioco del tecnico

Nell’amichevole contro il Galatasaray, la Lazio ha mostrato segnali di un’evoluzione tattica, in particolare a centrocampo. Come riporta il Corriere dello Sport, sebbene la squadra tenda a pendere naturalmente a sinistra con le giocate di Romagnoli, Zaccagni e Tavares, il gol del 2-1 è nato da una rara azione sulla fascia destra, dopo una sponda efficace di Taty Castellanos. Tuttavia, il vero cambiamento nel gioco di Sarri è emerso quando Nicolò Rovella ha preso in mano il centrocampo.

Il suo ingresso in campo ha dato una svolta alla partita, che fino a quel momento era stata soffocata dal pressing dei turchi. Rovella ha iniziato a recuperare palla con aggressività e a verticalizzare il gioco con lanci lunghi, una novità rispetto al classico fraseggio corto e ragionato di Sarri. Questa capacità di cambiare gioco e di alzare la palla ha permesso alla squadra di creare ripartenze e mettere in difficoltà gli avversari. Sarri, pur essendo spesso etichettato come un integralista, ha dimostrato di sapersi piegare alle caratteristiche dei suoi giocatori, apprezzando la velocità e l’esplosività muscolare di questo gruppo. L’uscita di Rovella e Guendouzi ha mostrato quanto il loro apporto sia fondamentale: il centrocampo ha perso solidità e ha concesso a Torreira di trovare il gol del pareggio, a dimostrazione di come la loro presenza sia cruciale per l’equilibrio della squadra.