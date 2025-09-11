Rovella a rischio per Sassuolo Lazio: le ultime sulle sue condizioni. Cosa filtra sulle condizioni del centrocampista tornato acciaccato dalla Nazionale

Arrivano notizie preoccupanti in casa Lazio al rientro dei giocatori dagli impegni con le nazionali. A far scattare l’allarme a Formello è un problema fisico che riguarda uno dei pilastri insostituibili dello scacchiere tattico di Maurizio Sarri: il metronomo del centrocampo, Nicolò Rovella. Una tegola inaspettata per il tecnico biancoceleste, proprio a ridosso della ripresa del campionato di Serie A.

Il centrocampista, infatti, è tornato dal ritiro con la maglia azzurra con un affaticamento registrato all’adduttore. Un fastidio muscolare accusato durante gli allenamenti con la Nazionale italiana, un’esperienza che si è conclusa senza che Rovella potesse scendere in campo neanche per un minuto. Le sue condizioni sono ora sotto stretta osservazione da parte dello staff medico della Lazio. Nella giornata di ieri, mercoledì, il giocatore non si è allenato per motivi puramente precauzionali, ma la sua presenza per la prossima, delicata trasferta di campionato è ora in forte dubbio.

L’assenza del regista titolare costringe Sarri a rivedere i suoi piani per la partita contro il Sassuolo, in programma questo weekend. La sfida, prevista per domenica 14 settembre alle ore 18:00 presso il Mapei Stadium, vedrà con ogni probabilità un cambio in cabina di regia. In rampa di lancio c’è infatti Danilo Cataldi, che freme per riprendersi il posto da titolare e guidare il centrocampo biancoceleste. Per il numero 32 si tratta di un’occasione importante per dimostrare il proprio valore e la propria affidabilità, candidandosi a essere più di una semplice alternativa.

Le prossime ore saranno decisive per comprendere l’effettiva entità dell’infortunio di Rovella e stimare i tempi di recupero. I tifosi della Lazio restano con il fiato sospeso, sperando di non dover rinunciare a lungo al loro faro di centrocampo. Nel frattempo, Sarri studia la formazione da opporre ai neroverdi, con Cataldi pronto a raccogliere l’eredità, almeno temporanea, delle chiavi della squadra.