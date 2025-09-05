Rovella conquista la regia della Lazio: Sarri lo mette davanti a Cataldi, le ultimissime

Rovella conquista la regia della Lazio: Maurizio Sarri lo mette davanti a Cataldi nelle gerarchie, tutte le ultimissime

Niccolò Rovella, centrocampista classe 2001 cresciuto nel settore giovanile del Genoa e approdato alla Lazio nell’estate 2023, si è preso definitivamente le chiavi del centrocampo biancoceleste. Dopo un’estate in cui sembrava profilarsi un ballottaggio serrato con Danilo Cataldi, regista romano e prodotto del vivaio laziale, l’ex Genoa e Monza ha convinto Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per la sua attenzione maniacale alla fase di costruzione, a puntare su di lui come titolare fisso in cabina di regia.

Il debutto stagionale di Rovella non era stato da protagonista: nella prima giornata contro il Como era partito dalla panchina, complice il doppio viaggio affrontato per assistere alla nascita della figlia Venere. Ma già alla seconda gara, contro l’Hellas Verona, il 23enne è stato schierato dal primo minuto e ha ripagato la fiducia con una prestazione di alto livello.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Sarri ha ormai definito una gerarchia chiara nel ruolo di playmaker: Rovella davanti a Cataldi. Una scelta maturata anche alla luce della solidità mostrata dal giovane centrocampista, che in estate era rimasto in bilico a causa di una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, valida fino al 31 luglio.

La partita contro il Verona all’Olimpico è stata la sua prova di forza: prima ha avviato l’azione che ha portato al gol di Mattéo Guendouzi, centrocampista francese ex Arsenal, poi ha servito da calcio di punizione l’assist perfetto per la rete di testa di Valentín Castellanos, attaccante argentino arrivato dal New York City FC.

Nel post partita, Sarri ha elogiato pubblicamente Rovella, sottolineandone le qualità tecniche e la capacità di leggere il gioco, pur chiedendogli ulteriori margini di crescita. Un segnale chiaro: il “Comandante” vede in lui il fulcro della manovra biancoceleste per il presente e il futuro.

Con la fiducia dell’allenatore e una condizione fisica in crescita, Niccolò Rovella sembra pronto a diventare il punto di riferimento del centrocampo della Lazio, elemento chiave per le ambizioni stagionali del club capitolino in Serie A e in Europa.