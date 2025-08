Rovella Cataldi, la soluzione tattica di Sarri: il 4-3-1-2 per risolvere il dualismo a centrocampo

Ballottaggio Rovella-Cataldi: la soluzione tattica pensata da Sarri per risolvere il dualismo nel centrocampo biancoceleste

La necessità di risolvere il dualismo tra Cataldi e Rovella e di dare maggiore fluidità alla manovra offensiva della Lazio sta spingendo Maurizio Sarri a considerare seriamente un cambio di modulo. Con il 4-3-3, Dele-Bashiru continua a mostrare difficoltà e l’adattamento del nigeriano procede a rilento. In attesa di tempi migliori per Dele-Bashiru, il passaggio a un 4-3-1-2 permetterebbe a Sarri di risolvere più problemi in una volta sola.

Innanzitutto, questo modulo consentirebbe di aggiungere un trequartista capace di fare da collante tra i reparti, un anello di congiunzione di cui la Lazio ha un disperato bisogno. Ma la cosa più interessante, come riportato da La Repubblica, è che il 4-3-1-2 annullerebbe il dualismo tra Cataldi e Rovella, permettendo a entrambi di scendere in campo contemporaneamente. Nicolò Rovella potrebbe infatti ricoprire il ruolo di mezz’ala sinistra. Le sue caratteristiche da incontrista e la sua aggressività gli permetterebbero di cucirsi addosso una nuova veste su misura, trasformandolo da regista puro a un mediano più dinamico e versatile. Questa opzione tattica potrebbe rappresentare la chiave di volta per Sarri, che in un colpo solo risolverebbe i problemi di regia, il ritardo di Dele-Bashiru e lo scollamento tra centrocampo e attacco.