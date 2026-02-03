Romagnoli, il difensore rientra in un gruppo: diplomazia alle porte? Ecco cosa filtra

Romagnoli, dopo la querelle per il mancato trasferimento all’Al Sadd il difensore rientrerà oggi in gruppo. La situazione

Il clima in casa Lazio resta tesissimo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, al centro del ciclone c’è Alessio Romagnoli, protagonista di un gelido scontro diplomatico con il presidente Claudio Lotito. Dopo il mancato trasferimento in Qatar, il difensore si è allenato in solitaria, ma il rientro in gruppo previsto per oggi segna un punto di svolta necessario: Maurizio Sarri non può permettersi il lusso di tenere fuori rosa uno dei suoi leader difensivi.

La furia di Lotito e il caso Romagnoli

La rottura è nata dal no di Romagnoli alla cessione immediata all’Al-Sadd. Il club biancoceleste aveva dato il via libera al trasferimento a una condizione specifica: la rinuncia da parte del giocatore alle mensilità di novembre, dicembre e gennaio. Il difensore, esercitando un proprio diritto, ha rifiutato l’accordo, perdendo così l’opportunità di incassare un contratto da 18 milioni di euro. L’ira di Lotito non si è fatta attendere, scatenando una tensione che il manager del calciatore, Enzo Raiola, ha gestito con fermezza.

Strategie difensive: Sarri punta su Romagnoli

Con una coperta corta che vede attualmente disponibili solo Gila e Provstgaard, il tecnico Sarri si trova tra l’incudine e il martello. La diplomazia di Formello è al lavoro per ricucire lo strappo, poiché una spaccatura definitiva danneggerebbe solo il campo. Resta da capire se il difensore sarà rilanciato subito contro la Juventus o se dovrà scontare una “penitenza” disciplinare in panchina.

Addio rimandato: il destino di Romagnoli

Nonostante la permanenza forzata, il legame sembra ormai logoro. L’intenzione di Romagnoli resta quella di approdare in Qatar, ma l’operazione è slittata a luglio. Dopo aver dato disponibilità a giocare a Lecce pur di facilitare la cessione, ora il centrale dovrà ritrovare la concentrazione per chiudere la stagione in biancoceleste, mentre Lotito valuta i prossimi passi.

LEGGI ANCHE: Giordano: «La squadra mi sembra più indebolita. Taylor? Buon acquisto. E su Romagnoli…»

