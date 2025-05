Romagnoli Lazio, l’ex Milan è ancora in attesa della promessa di Lotito. La situazione

Romagnoli Lazio: il centrale aspetta una proposta da parte della dirigenza. Lotito sembra non avergli ancora ritoccato l’ingaggio

La stagione 2024/25 della Lazio è giunta al termine ed è giunta l’ora di prolungare i contratti dei calciatori. Ora come ora, ciò risulta complicato, perché con la mancata qualificazione in Europa le entrate della società sono diminuite a dismisura.

Uno dei calciatori scontenti è senza dubbio Alessio Romagnoli, che qualche giorno fa ha parlato di una promessa non mantenuta da Claudio Lotito. Infatti, secondo il Corriere dello Sport, il patron del club gli avrebbe garantito un ritocco dello stipendio, che non c’è ancora stato difficilmente si verificherà. Ad oggi, dunque, la permanenza di Alessio in biancoceleste non è più così certa.