Lazio, quale sarà il futuro di Romagnoli? Ecco la situazione attuale in casa biancoceleste - Lazio News 24

Lazio, il futuro di Romagnoli al centro del progetto: fissato l’incontro per il rinnovo. La situazione attuale

In casa Lazio, il nome di Alessio Romagnoli è tornato prepotentemente al centro della scena. Il difensore centrale, simbolo di solidità difensiva e grande tifoso biancoceleste sin da bambino, è uno dei pilastri tecnici ed emotivi della rosa. Tuttavia, la questione legata al suo rinnovo contrattuale si sta trascinando da mesi, tra rallentamenti, silenzi e vincoli burocratici. Ora, però, la situazione sembra vicina a una svolta.

La Lazio è attualmente impossibilitata a operare sul mercato in entrata a causa dello sforamento di tre parametri economico-finanziari previsti dal NOIF, condizione che ha portato al blocco temporaneo imposto dalla Covisoc. Nonostante ciò, il club può comunque lavorare su accordi futuri, e proprio in quest’ottica la dirigenza biancoceleste ha fissato un incontro con Romagnoli per la prossima settimana.

Il rinnovo del numero 13 è considerato una priorità assoluta. Il suo attuale contratto scade nel 2027, ma la Lazio intende prolungare e rivedere l’accordo per blindare un elemento ritenuto centrale dal punto di vista tecnico e identitario. L’incontro tra le parti servirà a definire i dettagli di un’intesa che, salvo sorprese, sembra essere ormai vicina. Tuttavia, anche se ci sarà l’accordo, la ratifica formale dovrà attendere il via libera definitivo da parte della Covisoc.

L’intervento di Maurizio Sarri è stato fondamentale in questa fase. L’ex tecnico biancoceleste ha spinto a più riprese per trattenere Romagnoli, considerandolo imprescindibile per equilibrio, personalità ed esperienza. E anche il nuovo progetto tecnico della Lazio punta con decisione sulla continuità in difesa, partendo proprio dall’ex Milan.

Il club vuole lanciare un segnale chiaro: nonostante le difficoltà attuali, intende costruire una squadra competitiva e basata su figure solide. In quest’ottica, Romagnoli rappresenta molto più di un semplice difensore. È un leader silenzioso, un punto di riferimento in campo e fuori, e soprattutto un tifoso della Lazio che gioca con la maglia del cuore.

Il futuro di Romagnoli sembra quindi sempre più legato alla Lazio. Manca solo l’ultimo passo, quello formale, ma la strada è tracciata.