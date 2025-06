Roma, Saelemaekers a sorpresa: «Mi piacerebbe restare al Milan...»

Alexis Saelemaekers ha rilasciato delle dichiarazioni anche in vista di quello che potrebbe essere il suo futuro

LE PAROLE – La mia è stata una buona stagione, sono molto contento. Ora sono un giocatore del Milan, il prestito alla Roma è terminato, quindi dobbiamo vedere cosa ci riserverà il futuro. Non ho ancora avuto contatti con il nuovo allenatore. Mi è sempre piaciuto giocare per il Milan, mi sono trovato bene lì. La cosa più importante per me ora è trovare un progetto in cui possa crescere ulteriormente e in cui possa giocare. Dove, lo vedremo presto. Restare al Milan è un’opzione che mi piace, starà a me dimostrare qualcosa al nuovo allenatore.