Roma, mercato ancora fermo, Gasperini: «Siamo in ritardo e abbiamo fretta; c’è preoccupazione»

Se il mercato della Lazio è bloccato, quello della Roma non sorride di certo: le preoccupazioni di Gasperini dopo la prima amichevole

Se il mercato della Lazio è fermo a causa del blocco dei tesseramenti, quello della Roma non sorride di certo. Le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini al termine dell’amichevole vinta contro il Trastevere, infatti, dipingono un quadro di preoccupazione che accomuna le due sponde della Capitale. Il nuovo tecnico giallorosso, pur lodando l’impatto positivo con la squadra e le buone condizioni di Dybala, non ha nascosto le difficoltà sul fronte delle acquisizioni.

«Purtroppo ci sono state un po’ di vicissitudini e sicuramente siamo un po’ in ritardo sul mercato», ha ammesso Gasperini, come riportato. Un ritardo che si fa sentire, specialmente considerando le «tante defezioni» dovute alle partenze di diversi giocatori. Se per la Lazio il problema è l’impossibilità di comprare, per la Roma è la lentezza nel chiudere le trattative e rimpiazzare gli elementi usciti. Gasperini ha espresso chiaramente la «fretta e voglia di recuperare» per partire bene in campionato, nonostante la consapevolezza che «in queste condizioni non è facile». La richiesta di una «bella accelerazione» alla società, pur riconoscendo la “grande disponibilità” del club, è un segnale di allarme.

La situazione in casa giallorossa riecheggia in parte le ansie che attanagliano il popolo laziale: entrambi i club capitolini si trovano ad affrontare un inizio di preparazione pre-campionato con organici incompleti o condizionati. Se Sarri deve fare di necessità virtù con il blocco, Gasperini si trova a gestire un ritardo che, a meno di un mese dall’inizio del campionato, genera una certa «preoccupazione». Le due romane, pur per motivi diversi, sembrano navigare in acque agitate per quanto riguarda il rafforzamento delle rose, rendendo l’avvio della stagione un punto interrogativo per entrambe.