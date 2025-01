Roma Lazio, definita la telecronaca e il commento tecnico di Dazn

Roma Lazio, a pochi giorni dalla stracittadina capitolina l’emittente ha reso nota la coppia che commenterà la sfida: ecco di chi si tratta

Finalmente ci siamo, ancora pochi giorni e torna in campo la Lazio per l’attesissima stracittadina contro la Roma di Ranieri. Il match si svolgerà domenica sera alle 20.45 e sarà trasmesso come di consueto in esclusiva a Dazn, e a raccontare la partita sarà la coppia formata da Edoardo Testoni e Massimo Ambrosini