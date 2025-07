Roma beffata: Rios snobba i giallorossi e si accasa in Portogallo, accordo con il Benfica

Roma beffata sul mercato: Richard Rios snobba la squadra di Gian Piero Gasperini e dice di no ai giallorossi: trasferimento al Benfica

Se il mercato della Lazio è fermo per il noto blocco dei tesseramenti, anche la Roma deve fare i conti con obiettivi sfumati, come testimonia la vicenda di Richard Rios. Il centrocampista colombiano, che era stato a lungo nel mirino dei giallorossi, ha definitivamente accettato l’offerta del Benfica, chiudendo le porte a un suo approdo in Italia. Dopo giorni di trattative, l’accordo tra il club portoghese e il Palmeiras è stato trovato sulla base di circa 30 milioni di euro, esattamente la cifra richiesta dal club brasiliano. Rios sbarca così in Europa, ma la sua carriera continuerà in Portogallo anziché nella Capitale italiana.

Questo esito, sebbene non direttamente collegato alla Lazio, offre spunti di riflessione per le dinamiche del mercato capitolino. Mentre i biancocelesti sono costretti all’immobilità sul fronte acquisti e si concentrano sulle cessioni per rientrare nei parametri finanziari, anche i “cugini” giallorossi incontrano difficoltà nel chiudere operazioni significative. La perdita di un obiettivo come Rios, per una cifra comunque importante, evidenzia come la competizione internazionale sia forte e come i club portoghesi, in particolare il Benfica, siano spesso in grado di muoversi con decisione su talenti sudamericani, potendo contare su un sistema di scouting e un modello di business rodato.

Per la Lazio, questa situazione della Roma potrebbe essere osservata con un misto di sollievo e consapevolezza. Da un lato, il fatto che anche una diretta concorrente fatichi a rafforzarsi sul mercato può mitigare, in un certo senso, le proprie difficoltà. Dall’altro, però, sottolinea come il mercato italiano, e in particolare quello romano, stia diventando sempre più complesso e competitivo, con club stranieri capaci di chiudere affari importanti per cifre significative. La sfida per i club della Serie A, e della Capitale in particolare, è quella di trovare strategie alternative o essere più veloci ed efficaci nel convincere i talenti a scegliere l’Italia.