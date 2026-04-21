Rocchi sulla sfida di Coppa Italia: «Noslin o Maldini? Ecco quale sarebbe la mia scelta in attacco»

Tommaso Rocchi analizza il ballottaggio tra Noslin e Maldini in vista di Atalanta Lazio e le possibili scelte di Sarri in vista della cruciale sfida contro l’Atalanta

In vista della sfida tra Atalanta e Lazio, uno dei principali dubbi di formazione riguarda il ruolo di centravanti. Dopo la vittoria al Maradona contro il Napoli di Antonio Conte, Maurizio Sarri è chiamato a scegliere chi schierare dall’inizio tra Noslin e Maldini, due profili con caratteristiche molto diverse. A fare chiarezza è stato l’ex attaccante biancoceleste Tommaso Rocchi, intervenuto ai taccuini de Il Tempo.

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Rocchi dice la sua in vista della sfida Atalanta Lazio

CARATTERISTICHE DI NOSLIN – «Per caratteristiche è chiaro che Noslin è più attaccante. Attacca la profondità, attacca gli spazi quindi ha caratteristiche più specifiche».

PROFILO DI MALDINI – «Maldini è un giocatore di qualità che però tende a venir fuori dal gioco per lasciare creare gli spazi».

SCELTA DI SARRI – «Da allenatore ti dico che bisogna vedere come Sarri vuole preparare la partita e sfruttare queste due caratteristiche che possono essere valide entrambe».

Le parole di Rocchi mettono in evidenza come la scelta finale dipenderà dal piano gara studiato da Sarri, con due opzioni differenti ma entrambe utili per affrontare una squadra intensa come l’Atalanta.