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Moviola Napoli Lazio, il dialogo ad Open VAR: ecco cos’è avvenuto veramente al Maradona
Moviola Napoli Lazio VAR, l’audio di Open Var chiarisce il contatto Lobotka Noslin e la decisione arbitrale nella sfida di Serie A contro Conte
Nel corso dell’ultima puntata di Open Var è stato analizzato l’episodio del calcio di rigore assegnato alla Lazio contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Al centro dell’attenzione il fallo di Lobotka su Noslin, con la pubblicazione dell’audio tra l’arbitro Zufferli e la Sala VAR di Lissone, che ha confermato sia il penalty sia il cartellino giallo al centrocampista azzurro.
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Moviola Napoli Lazio, le dichiarazioni dal dialogo arbitrale
SALA VAR – «Ha fischiato rigore e giallo a Lobotka».
ARBITRO – «No, ma è cambiato, è con il piede, chiedi a lui. Ma è cambiata la regola!».
SALA VAR – «Il rigore è confermato. Confermo anche il giallo. Controllo solo l’APP».
ARBITRO AI GIOCATORI – «Nel momento in cui va col piede a cercare il pallone, anche se è una chiara occasione… Fermo! Ma non esiste più sta regola, Zaccagni! Vai da Pinzani e te la dice, credimi! È giallo. Se invece fosse stato non genuino, era rosso. Il fallo è confermato».
SALA VAR – «Check completato, puoi battere il rigore».
ARBITRO – «È chiaro, è chiaro. È un fallo genuino, ok? Quindi non c’è più il rosso. Hanno già controllato tutto».
SALA VAR – «Ti confermo un giallo al numero 68 del Napoli, Lobotka».
ARBITRO – «Perfetto, grazie. Chiedevano un fallo di mano a inizio APP».
SALA VAR – «No, è Buongiorno che la tocca di mano sul rimpallo».
L’audio diffuso chiarisce quindi come la decisione finale sia stata presa applicando la norma sul cosiddetto “fallo genuino”, con conseguente assegnazione del rigore e cartellino giallo, escludendo il rosso.
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