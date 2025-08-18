Rivali Lazio, Zalewski è diventato un nuovo giocatore dell'Atalanta - UFFICIALE - Lazio News 24

Zalewski all’Atalanta: un rinforzo di qualità per i Rivali della Lazio

L’Atalanta continua a costruire una rosa sempre più competitiva, e con l’arrivo di Nicola Zalewski mette a segno il quinto colpo a titolo definitivo di questa sessione estiva. Dopo Kossounou, Kamaldeen Sulemana, Ahanor e Sportiello, anche il talento italo-polacco entra a far parte dei rivali della Lazio in quella che si preannuncia una stagione intensa sia in Serie A che in Europa.

Prelevato dall’Inter, Zalewski è un rinforzo di spessore per la formazione di Gasperini. L’esterno, che ha scelto il numero 59, vanta già un bagaglio di esperienze di altissimo livello: 95 presenze in Serie A, 26 in UEFA Europa League, 7 in Conference League – competizione vinta con la Roma nel 2022 – oltre a 2 apparizioni in Champions League e altrettante nel Mondiale per Club. Un profilo maturo, nonostante i soli 23 anni.

Tra i rivali della Lazio, l’Atalanta si conferma una delle più attive e ambiziose sul mercato. L’ingaggio di Zalewski rappresenta un colpo intelligente, capace di aggiungere corsa, tecnica e visione di gioco sulla fascia. Non va dimenticata la sua esperienza internazionale con la Nazionale polacca: 29 presenze, 3 reti, e la partecipazione sia ai Mondiali in Qatar del 2022 che agli Europei del 2024 in Germania.

Nato a Tivoli il 23 gennaio 2002, Zalewski ha iniziato il suo percorso calcistico nella provincia di Roma, tra ASD Poli e Zagarolo. Il suo talento è emerso presto, tanto da essere notato dalla Roma, con cui ha svolto dieci anni di trafila nelle giovanili. Il debutto in prima squadra è arrivato nel 2021, in Europa League contro il Manchester United, seguito dall’esordio in Serie A pochi giorni dopo.

Nella stagione 2021/22 viene stabilmente promosso in prima squadra e disputa da titolare la finale di Conference League contro il Feyenoord, contribuendo al trionfo dei giallorossi. Nel campionato successivo colleziona 45 presenze tra Serie A ed Europa League, trovando anche il suo primo gol in Serie A il 12 marzo 2023 contro il Sassuolo.

Con il suo arrivo, l’Atalanta manda un messaggio chiaro alle dirette concorrenti, rivali della Lazio comprese: la corsa ai piani alti della classifica sarà una battaglia serrata, e Zalewski sarà una pedina fondamentale per i nerazzurri.