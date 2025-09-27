 Rivali Lazio, problemi per gli ultras della Roma (e non solo sul derby). Il punto - Lazio News 24
Rivali Lazio, problemi per gli ultras della Roma (e non solo sul derby). Il punto

Calciomercato Lazio, Fares vuole rimanere in biancoceleste. L'ultimo spunto

Gila, nonostante le polemiche dovrà essere un vero jolly per la Lazio

Le prime pagine sportive nazionali - 27 settembre 2025

Lazio, caso Vecino: il club prepara una mossa a sorpresa

Tifosi Roma
As Roma 14/01/2024 - campionato di calcio serie A / Lazio-Lecce / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: tifosi Lecce

Rivali Lazio, problemi per gli ultras della Roma dopo quello che è stato il derby (e la gara d’Europa League)

Vigilia di terrore a Nizza. L’attesa per l’esordio della Roma in Europa League è stata macchiata da una notte di violenza urbana che ha scosso il centro della città francese, trasformando l’avvicinamento al match in una questione di ordine pubblico. La partita, in programma questa sera, è ora avvolta da un clima di altissima tensione.

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L’Équipe, nella serata di ieri si sono verificati gravi scontri nella centralissima Place Masséna. Protagonisti un gruppo di ultras giallorossi, alcuni dei quali travisati con passamontagna, e le forze dell’ordine, schierate in massa con circa 200 agenti per prevenire incidenti. La situazione è degenerata quando, dal terrazzo di un ristorante, alcuni tifosi hanno iniziato a lanciare bicchieri e altri oggetti verso la polizia. La risposta è stata immediata, con cariche e inseguimenti che hanno seminato il panico tra le vie del centro storico.

Il bilancio degli scontri è pesantissimo. Al termine dei disordini, la Gendarmerie francese ha operato un numero impressionante di arresti: la stampa locale parla di 102 persone fermate. Le accuse sono di violenza e possesso di armi improprie. Durante le perquisizioni, infatti, sono stati sequestrati numerosi oggetti contundenti che testimoniano la natura premeditata degli scontri: sbarre di ferro, manici di scopa, tubi, pale, coltelli e martelli.

Gli ultras fermati sono stati distribuiti nelle stazioni di polizia del dipartimento e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria, sotto il coordinamento del procuratore di Nizza. Una notte di follia che getta un’ombra oscura sulla partita e che avrà pesanti strascichi legali per molti dei tifosi coinvolti.

