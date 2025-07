Rivali Lazio, sentite cosa ha detto De Bruyne: biancocelesti avvisati per i piani alti della classifica! - Lazio News 24

Rivali Lazio, ecco le prime parole di Kevin De Bruyne da nuovo giocatore del Napoli. Le dichiarazioni

Nel terzo giorno del ritiro estivo a Dimaro-Folgarida, il Napoli presenta alla stampa il suo primo grande acquisto: Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga ha parlato in conferenza stampa dal Teatro Comunale della cittadina, rispondendo alle domande con entusiasmo e chiarezza. L’arrivo di De Bruyne rappresenta un colpo importante non solo per il Napoli, ma anche per i rivali Lazio, che osservano con attenzione le mosse dei partenopei in vista della prossima stagione.

De Bruyne ha spiegato i motivi della sua scelta: ‹Dal punto di vista della competitività, Napoli è il posto migliore per me. È campione d’Italia e una squadra che ha dimostrato tutto il suo valore. Il progetto mi ha convinto sin da subito›. Questo messaggio è chiaro anche per i rivali Lazio, che sanno quanto un giocatore di questa caratura possa fare la differenza nel campionato italiano.

Il belga ha aggiunto che il cambiamento dal Manchester City a Napoli sarà significativo, non solo per il calcio ma anche per il clima e lo stile di vita. ‹Sono entusiasta di questa nuova sfida – ha detto – e voglio dimostrare il mio valore al più alto livello›. Anche i rivali Lazio sono pronti a confrontarsi con questo nuovo Napoli rinforzato, consapevoli che la squadra di De Bruyne sarà uno degli avversari più difficili da battere.

De Bruyne ha poi parlato dell’importanza dei compagni di nazionale, in particolare di Lukaku, che lo ha rassicurato sulle qualità del club e della città. Questo legame con i connazionali è un plus per il Napoli e un segnale per i rivali Lazio che la squadra partenopea punta a crescere ancora.

Sull’eredità del numero 10, legato a Maradona, De Bruyne è stato umile: ‹È un onore, ma voglio essere me stesso e dare il massimo per la squadra e i tifosi›. L’ex Manchester City ha inoltre sottolineato il valore dell’allenatore Conte, la cui presenza ha avuto un peso nella sua scelta, così come la possibilità di giocare la Champions League.

Per i rivali Lazio, tutto questo si traduce in una sfida più impegnativa, visto che il Napoli si presenta con una rosa rinforzata e un leader come De Bruyne pronto a fare la differenza sul campo e nei momenti decisivi.