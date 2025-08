Rivali Lazio, sentite cosa ha detto Baldanzi in vista della nuova stagione della Roma - Lazio News 24

Baldanzi rilancia: vuole restare alla Roma e sfidare le Rivali Lazio. Il racconto

Tommaso Baldanzi non vuole lasciare la Roma. Nonostante le voci di mercato lo indichino tra i possibili partenti, il talento classe 2003 ex Empoli ha le idee chiare: restare in giallorosso e ritagliarsi un ruolo da protagonista in una stagione che si preannuncia cruciale, anche per superare le Rivali Lazio e lottare per un posto in Champions League.

Un’estate da protagonista (inaspettato)

Baldanzi è stato schierato titolare da Gasperini nell’amichevole contro il Lens, un segnale che non passa inosservato. In un reparto ricco di trequartisti, il suo nome è stato spesso accostato a operazioni in uscita per fare spazio a nuovi esterni offensivi. Ma Baldanzi non ci sta: «Gasperini lo sa, io sono a disposizione della squadra. Mi sento bene e questa può essere la stagione della mia consacrazione», ha dichiarato il giovane talento ai media italiani.

Lavoro duro e ambizioni alte

Che l’estate di Baldanzi non sia una semplice passerella lo si capisce anche dai ritmi imposti in allenamento. «Non ho mai lavorato così tanto in vita mia. I carichi sono davvero importanti», ha ammesso con sincerità. Ma è proprio da questo sforzo che vuole costruire il suo futuro alla Roma, per competere con le big e le Rivali Lazio, sia nel derby che nella corsa europea.

Obiettivo Champions, partendo dal Bologna

Il primo traguardo della Roma, secondo Baldanzi, deve essere il ritorno in Champions League. «Ce la giocheremo con tutte le squadre arrivate davanti a noi lo scorso anno. Le prime nove possono tutte dire la loro, ma la Roma non può permettersi passi falsi. Serve partire forte, vincendo subito contro il Bologna», ha spiegato.

Convivenza con Soulé e intesa con i nuovi

Sulla concorrenza interna e le possibili sinergie, Baldanzi è fiducioso: «Con Matias Soulé possiamo coesistere, l’abbiamo dimostrato con il Lens». E parlando dei nuovi innesti in attacco come Dovbyk e Ferguson, ha aggiunto: «Due attaccanti forti, diversi ma entrambi molto utili».

In un contesto in cui la Roma vuole tornare a imporsi, Baldanzi non vuole essere una pedina sacrificabile. Vuole diventare un punto fermo, aiutando la Roma a superare le difficoltà e, soprattutto, le Rivali Lazio, in una stagione che promette scintille.