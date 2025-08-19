 Rivali Lazio, Krstovic ha firmato per una rivale nella corsa all'Europa. La situazione - Lazio News 24
Connect with us

News

Rivali Lazio, Krstovic ha firmato per una rivale nella corsa all'Europa. La situazione

News

Dove vedere Como Lazio, streaming e diretta TV Serie A. Le informazioni

News

Lazio, tra mercato bloccato e difficoltà l'unione fa la forza di questa squadra. L'indiscrezione

News

Maestrelli sulla Lazio: «Sarri? Fiducioso che possa fare bene. Quel giocatore sta dimostrando carattere»

News

Prossimo turno Serie A 2025/2026: quando giocherà la Lazio (e le sue avversarie)

News

Rivali Lazio, Krstovic ha firmato per una rivale nella corsa all’Europa. La situazione

Lazio news 24

Published

37 minuti ago

on

By

Krstovic Coulibaly Lazio Lecce
Krstovic Coulibaly Lazio Lecce

Rivali Lazio, Krstovic ha firmato per l’Atalanta: operazione da 25 milioni di euro. Le ultime

Nel panorama del calciomercato, i rivali Lazio sono sempre molto attivi, e tra questi spicca l’Atalanta, che ha appena chiuso un importante colpo per il proprio attacco. Si tratta di Krstovic, giovane centravanti proveniente dal Lecce, la cui trattativa è stata definita con un’operazione da circa 25 milioni di euro. Questa mossa rappresenta un segnale forte per la Serie A e una potenziale minaccia per squadre come la Lazio, che dovranno fare i conti con una Dea rinforzata e pronta a lottare per le posizioni di vertice.

Dopo alcuni tentennamenti e un rallentamento nella trattativa per Muniz, il cui trasferimento al Fulham si è complicato per la resistenza del club inglese, l’Atalanta ha deciso di virare con decisione su Krstovic, centravanti di prospettiva che arriva proprio per sostituire Mateo Retegui, passato altrove. L’operazione, secondo fonti come CalcioNews24, è stata definita attorno ai 25 milioni di euro, una cifra importante che dimostra l’ambizione della società bergamasca.

Il passaggio di Krstovic all’Atalanta rappresenta quindi un chiaro segnale che i rivali Lazio stanno lavorando per rafforzare la loro rosa, specialmente in attacco, un reparto dove la squadra capitolina dovrà tenere alta la guardia. Il giovane bomber del Lecce ha dimostrato nelle ultime stagioni un potenziale interessante e l’Atalanta punta su di lui come erede naturale di Retegui, con l’obiettivo di mantenere un livello competitivo elevato.

Nei prossimi giorni Krstovic sosterrà le visite mediche di rito e poi firmerà il contratto che lo legherà ufficialmente ai nerazzurri di Bergamo. La sua presenza nell’attacco dell’Atalanta potrà influenzare non poco gli equilibri del campionato, e rappresenta un avvertimento per la Lazio e gli altri club che ambiscono a posizioni di vertice.

In conclusione, i rivali Lazio non stanno certo a guardare. L’operazione Krstovic-Atalanta è la dimostrazione di come la squadra bergamasca stia investendo per restare competitiva, rafforzando un settore chiave come l’attacco. La Lazio dovrà quindi prepararsi a fronteggiare una Dea più attrezzata e pronta a giocarsi ogni partita con una nuova arma offensiva.

Se vuoi, posso aiutarti a sviluppare ulteriormente il tema dei «Rivali Lazio» nel contesto del campionato o del calciomercato.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.