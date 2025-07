Ritiro Lazio, il programma completo della squadra biancoceleste in vista dell'inizio della stagione - Lazio News 24

Ritiro Lazio: ultimi giorni a Formello prima delle sfide internazionali. La situazione biancoceleste

Il ritiro Lazio a Formello sta giungendo alle sue battute finali. Dopo settimane di intenso lavoro “fatto in casa”, la squadra di Maurizio Sarri si prepara a concludere la fase iniziale della preparazione estiva. I prossimi giorni sono già scanditi da un programma ben definito, che accompagnerà i biancocelesti verso le prime sfide amichevoli di rilievo internazionale.

Oggi andrà in scena l’ultima doppia seduta di allenamento a Formello, con l’obiettivo di mettere a punto gli ultimi dettagli prima del primo test probante. Domani, infatti, la Lazio si sposterà a Frosinone per affrontare l’Avellino nel “3° Memorial Sandro Criscitiello”, in programma alle ore 20:30. Una partita utile per valutare i progressi fisici e tattici della squadra, oltre che per dare minutaggio a tutti i componenti della rosa.

Ritiro Lazio: scarico, riposo e partenza per la Turchia

Terminato l’impegno di sabato sera, il programma del ritiro Lazio prevede una giornata di scarico domenica, fondamentale per recuperare energie dopo l’intensa settimana. Lunedì, invece, sarà completamente libero: una pausa concessa dallo staff tecnico per ricaricare le batterie in vista della seconda parte del ritiro, che sarà ben più impegnativa.

Martedì mattina la squadra tornerà in campo per un’ultima seduta di rifinitura, dopodiché partirà nel pomeriggio alla volta della Turchia, dove affronterà due amichevoli di prestigio contro Fenerbahçe e Galatasaray. Due test importanti per capire a che punto sia il processo di crescita della nuova Lazio targata Sarri e per confrontarsi con avversari di livello europeo.

Un bilancio positivo per il ritiro Lazio a Formello

Il ritiro Lazio a Formello ha avuto il merito di consolidare il gruppo in un ambiente familiare, senza i disagi logistici tipici delle trasferte. Sarri ha potuto lavorare con continuità su condizione fisica, movimenti tattici e identità di squadra, pur senza avere ancora la rosa al completo.

Ora l’attenzione si sposta sulle amichevoli in Turchia, che daranno indicazioni preziose in vista dell’inizio ufficiale della stagione. La Lazio vuole farsi trovare pronta, e il lavoro svolto in questo ritiro sarà la base su cui costruire i risultati futuri.