 Risultati Serie A 2025/2026, l'esito dei primi anticipi del campionato italiano - Lazio News 24
Lazio news 24

Published

24 secondi ago

on

By

Pallone Serie A

Risultati Serie A 2025/2026, ecco quali sono stati gli esiti delle giornate di campionato

La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 2025/26 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. Di seguito tutti gli aggiornamenti sul campionato italiano e sul percorso della Lazio. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DELLA SERIE A 2026/26

Risultati Serie A 2025/26

Risultati Serie A 2025/26: il programma del girone d’andata

1ª Giornata

Genoa-Lecce sabato 23 agosto alle 18.30 (DAZN) LIVE 0-0
Sassuolo-Napoli sabato 23 agosto alle 18.30 (DAZN) LIVE 0-1 (17′ McTominay)
Milan-Cremonese sabato 23 agosto alle 20.45 (DAZN)
Roma-Bologna sabato 23 agosto alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW)
Cagliari-Fiorentina domenica 24 agosto alle 18.30 (DAZN)
Como-Lazio domenica 24 agosto alle 18.30 (DAZN/Sky/NOW)
Atalanta-Pisa domenica 24 agosto alle 20.45 (DAZN)
JUVENTUS-PARMA domenica 24 agosto alle 20.45 (DAZN)
Udinese-Verona lunedì 25 agosto alle 18.30 (DAZN)
Inter-Torino lunedì 25 agosto alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW)

2ª Giornata

Cremonese-Sassuolo venerdì 29 agosto alle 18.30 (DAZN)
Lecce-Milan venerdì 29 agosto alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW)
Bologna-Como sabato 30 agosto alle 18.30 (DAZN)
Parma-Atalanta sabato 30 agosto alle 18.30 (DAZN)
Napoli-Cagliari sabato 30 agosto alle 20.45 (DAZN)
Pisa-Roma sabato 30 agosto alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW)
Genoa-JUVENTUS domenica 31 agosto alle 18.30 (DAZN)
Torino-Fiorentina domenica 31 agosto alle 18.30 (DAZN/Sky/NOW)
Inter-Udinese domenica 31 agosto alle 20.45 (DAZN)
Lazio-Verona domenica 31 agosto alle 20.45 (DAZN)

3ª Giornata

Cagliari-Parma sabato 13 settembre alle 15 (DAZN)
JUVENTUS-INTER sabato 13 settembre alle 18 (DAZN)
Fiorentina-Napoli sabato 13 settembre alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW)
Roma-Torino domenica 14 settembre alle 12.30 (DAZN)
Atalanta-Lecce domenica 14 settembre alle 15 (DAZN)
Pisa-Udinese domenica 14 settembre alle 15 (DAZN)
Sassuolo-Lazio domenica 14 settembre alle 18 (DAZN/Sky/NOW)
Milan-Bologna domenica 14 settembre alle 20.45 (DAZN)
Verona-Cremonese lunedì 15 settembre alle 18.30 (DAZN)
Como-Genoa lunedì 15 settembre alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW)

4ª Giornata

Bologna-Genoa
Cremonese-Parma
Fiorentina-Como
Inter-Sassuolo
Lazio-Roma
Lecce-Cagliari
Napoli-Pisa
Torino-Atalanta
Udinese-Milan
Verona-JUVENTUS

5ª Giornata

Cagliari-Inter
Como-Cremonese
Genoa-Lazio
JUVENTUS-ATALANTA
Lecce-Bologna
Milan-Napoli
Parma-Torino
Pisa-Fiorentina
Roma-Verona
Sassuolo-Udinese

6ª Giornata

Atalanta-Como
Bologna-Pisa
Fiorentina-Roma
Inter-Cremonese
JUVENTUS-MILAN
Lazio-Torino
Napoli-Genoa
Parma-Lecce
Udinese-Cagliari
Verona-Sassuolo

7ª Giornata

Atalanta-Lazio
Cagliari-Bologna
Como-JUVENTUS
Cremonese-Udinese
Genoa-Parma
Lecce-Sassuolo
Milan-Fiorentina
Pisa-Verona
Roma-Inter
Torino-Napoli

8ª Giornata

Cremonese-Atalanta
Fiorentina-Bologna
Lazio-JUVENTUS
Milan-Pisa
Napoli-Inter
Parma-Como
Sassuolo-Roma
Torino-Genoa
Udinese-Lecce
Verona-Cagliari

9ª Giornata

Atalanta-Milan
Bologna-Torino
Cagliari-Sassuolo
Como-Verona
Genoa-Cremonese
Inter-Fiorentina
JUVENTUS-UDINESE
Lecce-Napoli
Pisa-Lazio
Roma-Parma

10ª Giornata

Cremonese-JUVENTUS
Fiorentina-Lecce
Lazio-Cagliari
Milan-Roma
Napoli-Como
Parma-Bologna
Sassuolo-Genoa
Torino-Pisa
Udinese-Atalanta
Verona-Inter

11ª Giornata

Atalanta-Sassuolo
Bologna-Napoli
Como-Cagliari
Genoa-Fiorentina
Inter-Lazio
JUVENTUS-TORINO
Lecce-Verona
Parma-Milan
Pisa-Cremonese
Roma-Udinese

12ª Giornata

Cagliari-Genoa
Cremonese-Roma
Fiorentina-JUVENTUS
Inter-Milan
Lazio-Lecce
Napoli-Atalanta
Sassuolo-Pisa
Torino-Como
Udinese-Bologna
Verona-Parma

13ª Giornata

Atalanta-Fiorentina
Bologna-Cremonese
Como-Sassuolo
Genoa-Verona
JUVENTUS-CAGLIARI
Lecce-Torino
Milan-Lazio
Parma-Udinese
Pisa-Inter
Roma-Napoli

14ª Giornata

Cagliari-Roma
Cremonese-Lecce
Inter-Como
Lazio-Bologna
Napoli-JUVENTUS
Pisa-Parma
Sassuolo-Fiorentina
Torino-Milan
Udinese-Genoa
Verona-Atalanta

15ª Giornata

Atalanta-Cagliari
Bologna-JUVENTUS
Fiorentina-Verona
Genoa-Inter
Lecce-Pisa
Milan-Sassuolo
Parma-Lazio
Roma-Como
Torino-Cremonese
Udinese-Napoli

16ª Giornata

Cagliari-Pisa
Como-Milan
Fiorentina-Udinese
Genoa-Atalanta
Inter-Lecce
JUVENTUS-ROMA
Lazio-Cremonese
Napoli-Parma
Sassuolo-Torino
Verona-Bologna

17ª Giornata

Atalanta-Inter
Bologna-Sassuolo
Cremonese-Napoli
Lecce-Como
Milan-Verona
Parma-Fiorentina
Pisa-JUVENTUS
Roma-Genoa
Torino-Cagliari
Udinese-Lazio

18ª Giornata

Atalanta-Roma
Cagliari-Milan
Como-Udinese
Fiorentina-Cremonese
Genoa-Pisa
Inter-Bologna
JUVENTUS-LECCE
Lazio-Napoli
Sassuolo-Parma
Verona-Torino

Risultati Serie A 2025/26: il programma del girone di ritorno

19ª Giornata

Bologna-Atalanta
Cremonese-Cagliari
Lazio-Fiorentina
Lecce-Roma
Milan-Genoa
Napoli-Verona
Parma-Inter
Pisa-Como
Sassuolo-JUVENTUS
Torino-Udinese

20ª Giornata

Atalanta-Torino
Como-Bologna
Fiorentina-Milan
Genoa-Cagliari
Inter-Napoli
JUVENTUS-CREMONESE
Lecce-Parma
Roma-Sassuolo
Udinese-Pisa
Verona-Lazio

21ª Giornata

Bologna-Fiorentina
Cagliari-JUVENTUS
Cremonese-Verona
Lazio-Como
Milan-Lecce
Napoli-Sassuolo
Parma-Genoa
Pisa-Atalanta
Torino-Roma
Udinese-Inter

22ª Giornata

Atalanta-Parma
Como-Torino
Fiorentina-Cagliari
Genoa-Bologna
Inter-Pisa
JUVENTUS-NAPOLI
Lecce-Lazio
Roma-Milan
Sassuolo-Cremonese
Verona-Udinese

23ª Giornata

Bologna-Milan
Cagliari-Verona
Como-Atalanta
Cremonese-Inter
Lazio-Genoa
Napoli-Fiorentina
Parma-JUVENTUS
Pisa-Sassuolo
Torino-Lecce
Udinese-Roma

24ª Giornata

Atalanta-Cremonese
Bologna-Parma
Fiorentina-Torino
Genoa-Napoli
JUVENTUS-LAZIO
Lecce-Udinese
Milan-Como
Roma-Cagliari
Sassuolo-Inter
Verona-Pisa

25ª Giornata

Cagliari-Lecce
Como-Fiorentina
Cremonese-Genoa
Inter-JUVENTUS
Lazio-Atalanta
Napoli-Roma
Parma-Verona
Pisa-Milan
Torino-Bologna
Udinese-Sassuolo

26ª Giornata

Atalanta-Napoli
Bologna-Udinese
Cagliari-Lazio
Fiorentina-Pisa
Genoa-Torino
JUVENTUS-COMO
Lecce-Inter
Milan-Parma
Roma-Cremonese
Sassuolo-Verona

27ª Giornata

Como-Lecce
Cremonese-Milan
Inter-Genoa
Parma-Cagliari
Pisa-Bologna
Roma-JUVENTUS
Sassuolo-Atalanta
Torino-Lazio
Udinese-Fiorentina
Verona-Napoli

28ª Giornata

Atalanta-Udinese
Bologna-Verona
Cagliari-Como
Fiorentina-Parma
Genoa-Roma
JUVENTUS-PISA
Lazio-Sassuolo
Lecce-Cremonese
Milan-Inter
Napoli-Torino

29ª Giornata

Como-Roma
Cremonese-Fiorentina
Inter-Atalanta
Lazio-Milan
Napoli-Lecce
Pisa-Cagliari
Sassuolo-Bologna
Torino-Parma
Udinese-JUVENTUS
Verona-Genoa

30ª Giornata

Atalanta-Verona
Bologna-Lazio
Cagliari-Napoli
Como-Pisa
Fiorentina-Inter
Genoa-Udinese
JUVENTUS-SASSUOLO
Milan-Torino
Parma-Cremonese
Roma-Lecce

31ª Giornata

Cremonese-Bologna
Inter-Roma
JUVENTUS-GENOA
Lazio-Parma
Lecce-Atalanta
Napoli-Milan
Pisa-Torino
Sassuolo-Cagliari
Udinese-Como
Verona-Fiorentina

32ª Giornata

Atalanta-JUVENTUS
Bologna-Lecce
Cagliari-Cremonese
Como-Inter
Fiorentina-Lazio
Genoa-Sassuolo
Milan-Udinese
Parma-Napoli
Roma-Pisa
Torino-Verona

33ª Giornata

Cremonese-Torino
Inter-Cagliari
JUVENTUS-BOLOGNA
Lecce-Fiorentina
Napoli-Lazio
Pisa-Genoa
Roma-Atalanta
Sassuolo-Como
Udinese-Parma
Verona-Milan

34ª Giornata

Bologna-Roma
Cagliari-Atalanta
Fiorentina-Sassuolo
Genoa-Como
Lazio-Udinese
Milan-JUVENTUS
Napoli-Cremonese
Parma-Pisa
Torino-Inter
Verona-Lecce

35ª Giornata

Atalanta-Genoa
Bologna-Cagliari
Como-Napoli
Cremonese-Lazio
Inter-Parma
JUVENTUS-VERONA
Pisa-Lecce
Roma-Fiorentina
Sassuolo-Milan
Udinese-Torino

36ª Giornata

Cagliari-Udinese
Cremonese-Pisa
Fiorentina-Genoa
Lazio-Inter
Lecce-JUVENTUS
Milan-Atalanta
Napoli-Bologna
Parma-Roma
Torino-Sassuolo
Verona-Como

37ª Giornata

Atalanta-Bologna
Cagliari-Torino
Como-Parma
Genoa-Milan
Inter-Verona
JUVENTUS-FIORENTINA
Pisa-Napoli
Roma-Lazio
Sassuolo-Lecce
Udinese-Cremonese

38ª Giornata

Bologna-Inter
Cremonese-Como
Fiorentina-Atalanta
Lazio-Pisa
Lecce-Genoa
Milan-Cagliari
Napoli-Udinese
Parma-Sassuolo
Torino-JUVENTUS
Verona-Roma

