Risultati Serie A 2025/2026, l'esito dei primi anticipi del campionato italiano - Lazio News 24

Risultati Serie A 2025/2026, ecco quali sono stati gli esiti delle giornate di campionato

La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 2025/26 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. Di seguito tutti gli aggiornamenti sul campionato italiano e sul percorso della Lazio. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DELLA SERIE A 2026/26

Risultati Serie A 2025/26

Risultati Serie A 2025/26: il programma del girone d’andata

1ª Giornata

Genoa-Lecce sabato 23 agosto alle 18.30 (DAZN) LIVE 0-0

Sassuolo-Napoli sabato 23 agosto alle 18.30 (DAZN) LIVE 0-1 (17′ McTominay)

Milan-Cremonese sabato 23 agosto alle 20.45 (DAZN)

Roma-Bologna sabato 23 agosto alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW)

Cagliari-Fiorentina domenica 24 agosto alle 18.30 (DAZN)

Como-Lazio domenica 24 agosto alle 18.30 (DAZN/Sky/NOW)

Atalanta-Pisa domenica 24 agosto alle 20.45 (DAZN)

JUVENTUS-PARMA domenica 24 agosto alle 20.45 (DAZN)

Udinese-Verona lunedì 25 agosto alle 18.30 (DAZN)

Inter-Torino lunedì 25 agosto alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW)

2ª Giornata

Cremonese-Sassuolo venerdì 29 agosto alle 18.30 (DAZN)

Lecce-Milan venerdì 29 agosto alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW)

Bologna-Como sabato 30 agosto alle 18.30 (DAZN)

Parma-Atalanta sabato 30 agosto alle 18.30 (DAZN)

Napoli-Cagliari sabato 30 agosto alle 20.45 (DAZN)

Pisa-Roma sabato 30 agosto alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW)

Genoa-JUVENTUS domenica 31 agosto alle 18.30 (DAZN)

Torino-Fiorentina domenica 31 agosto alle 18.30 (DAZN/Sky/NOW)

Inter-Udinese domenica 31 agosto alle 20.45 (DAZN)

Lazio-Verona domenica 31 agosto alle 20.45 (DAZN)

3ª Giornata

Cagliari-Parma sabato 13 settembre alle 15 (DAZN)

JUVENTUS-INTER sabato 13 settembre alle 18 (DAZN)

Fiorentina-Napoli sabato 13 settembre alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW)

Roma-Torino domenica 14 settembre alle 12.30 (DAZN)

Atalanta-Lecce domenica 14 settembre alle 15 (DAZN)

Pisa-Udinese domenica 14 settembre alle 15 (DAZN)

Sassuolo-Lazio domenica 14 settembre alle 18 (DAZN/Sky/NOW)

Milan-Bologna domenica 14 settembre alle 20.45 (DAZN)

Verona-Cremonese lunedì 15 settembre alle 18.30 (DAZN)

Como-Genoa lunedì 15 settembre alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW)

4ª Giornata

Bologna-Genoa

Cremonese-Parma

Fiorentina-Como

Inter-Sassuolo

Lazio-Roma

Lecce-Cagliari

Napoli-Pisa

Torino-Atalanta

Udinese-Milan

Verona-JUVENTUS

5ª Giornata

Cagliari-Inter

Como-Cremonese

Genoa-Lazio

JUVENTUS-ATALANTA

Lecce-Bologna

Milan-Napoli

Parma-Torino

Pisa-Fiorentina

Roma-Verona

Sassuolo-Udinese

6ª Giornata

Atalanta-Como

Bologna-Pisa

Fiorentina-Roma

Inter-Cremonese

JUVENTUS-MILAN

Lazio-Torino

Napoli-Genoa

Parma-Lecce

Udinese-Cagliari

Verona-Sassuolo

7ª Giornata

Atalanta-Lazio

Cagliari-Bologna

Como-JUVENTUS

Cremonese-Udinese

Genoa-Parma

Lecce-Sassuolo

Milan-Fiorentina

Pisa-Verona

Roma-Inter

Torino-Napoli

8ª Giornata

Cremonese-Atalanta

Fiorentina-Bologna

Lazio-JUVENTUS

Milan-Pisa

Napoli-Inter

Parma-Como

Sassuolo-Roma

Torino-Genoa

Udinese-Lecce

Verona-Cagliari

9ª Giornata

Atalanta-Milan

Bologna-Torino

Cagliari-Sassuolo

Como-Verona

Genoa-Cremonese

Inter-Fiorentina

JUVENTUS-UDINESE

Lecce-Napoli

Pisa-Lazio

Roma-Parma

10ª Giornata

Cremonese-JUVENTUS

Fiorentina-Lecce

Lazio-Cagliari

Milan-Roma

Napoli-Como

Parma-Bologna

Sassuolo-Genoa

Torino-Pisa

Udinese-Atalanta

Verona-Inter

11ª Giornata

Atalanta-Sassuolo

Bologna-Napoli

Como-Cagliari

Genoa-Fiorentina

Inter-Lazio

JUVENTUS-TORINO

Lecce-Verona

Parma-Milan

Pisa-Cremonese

Roma-Udinese

12ª Giornata

Cagliari-Genoa

Cremonese-Roma

Fiorentina-JUVENTUS

Inter-Milan

Lazio-Lecce

Napoli-Atalanta

Sassuolo-Pisa

Torino-Como

Udinese-Bologna

Verona-Parma

13ª Giornata

Atalanta-Fiorentina

Bologna-Cremonese

Como-Sassuolo

Genoa-Verona

JUVENTUS-CAGLIARI

Lecce-Torino

Milan-Lazio

Parma-Udinese

Pisa-Inter

Roma-Napoli

14ª Giornata

Cagliari-Roma

Cremonese-Lecce

Inter-Como

Lazio-Bologna

Napoli-JUVENTUS

Pisa-Parma

Sassuolo-Fiorentina

Torino-Milan

Udinese-Genoa

Verona-Atalanta

15ª Giornata

Atalanta-Cagliari

Bologna-JUVENTUS

Fiorentina-Verona

Genoa-Inter

Lecce-Pisa

Milan-Sassuolo

Parma-Lazio

Roma-Como

Torino-Cremonese

Udinese-Napoli

16ª Giornata

Cagliari-Pisa

Como-Milan

Fiorentina-Udinese

Genoa-Atalanta

Inter-Lecce

JUVENTUS-ROMA

Lazio-Cremonese

Napoli-Parma

Sassuolo-Torino

Verona-Bologna

17ª Giornata

Atalanta-Inter

Bologna-Sassuolo

Cremonese-Napoli

Lecce-Como

Milan-Verona

Parma-Fiorentina

Pisa-JUVENTUS

Roma-Genoa

Torino-Cagliari

Udinese-Lazio

18ª Giornata

Atalanta-Roma

Cagliari-Milan

Como-Udinese

Fiorentina-Cremonese

Genoa-Pisa

Inter-Bologna

JUVENTUS-LECCE

Lazio-Napoli

Sassuolo-Parma

Verona-Torino

Risultati Serie A 2025/26: il programma del girone di ritorno

19ª Giornata

Bologna-Atalanta

Cremonese-Cagliari

Lazio-Fiorentina

Lecce-Roma

Milan-Genoa

Napoli-Verona

Parma-Inter

Pisa-Como

Sassuolo-JUVENTUS

Torino-Udinese

20ª Giornata

Atalanta-Torino

Como-Bologna

Fiorentina-Milan

Genoa-Cagliari

Inter-Napoli

JUVENTUS-CREMONESE

Lecce-Parma

Roma-Sassuolo

Udinese-Pisa

Verona-Lazio

21ª Giornata

Bologna-Fiorentina

Cagliari-JUVENTUS

Cremonese-Verona

Lazio-Como

Milan-Lecce

Napoli-Sassuolo

Parma-Genoa

Pisa-Atalanta

Torino-Roma

Udinese-Inter

22ª Giornata

Atalanta-Parma

Como-Torino

Fiorentina-Cagliari

Genoa-Bologna

Inter-Pisa

JUVENTUS-NAPOLI

Lecce-Lazio

Roma-Milan

Sassuolo-Cremonese

Verona-Udinese

23ª Giornata

Bologna-Milan

Cagliari-Verona

Como-Atalanta

Cremonese-Inter

Lazio-Genoa

Napoli-Fiorentina

Parma-JUVENTUS

Pisa-Sassuolo

Torino-Lecce

Udinese-Roma

24ª Giornata

Atalanta-Cremonese

Bologna-Parma

Fiorentina-Torino

Genoa-Napoli

JUVENTUS-LAZIO

Lecce-Udinese

Milan-Como

Roma-Cagliari

Sassuolo-Inter

Verona-Pisa

25ª Giornata

Cagliari-Lecce

Como-Fiorentina

Cremonese-Genoa

Inter-JUVENTUS

Lazio-Atalanta

Napoli-Roma

Parma-Verona

Pisa-Milan

Torino-Bologna

Udinese-Sassuolo

26ª Giornata

Atalanta-Napoli

Bologna-Udinese

Cagliari-Lazio

Fiorentina-Pisa

Genoa-Torino

JUVENTUS-COMO

Lecce-Inter

Milan-Parma

Roma-Cremonese

Sassuolo-Verona

27ª Giornata

Como-Lecce

Cremonese-Milan

Inter-Genoa

Parma-Cagliari

Pisa-Bologna

Roma-JUVENTUS

Sassuolo-Atalanta

Torino-Lazio

Udinese-Fiorentina

Verona-Napoli

28ª Giornata

Atalanta-Udinese

Bologna-Verona

Cagliari-Como

Fiorentina-Parma

Genoa-Roma

JUVENTUS-PISA

Lazio-Sassuolo

Lecce-Cremonese

Milan-Inter

Napoli-Torino

29ª Giornata

Como-Roma

Cremonese-Fiorentina

Inter-Atalanta

Lazio-Milan

Napoli-Lecce

Pisa-Cagliari

Sassuolo-Bologna

Torino-Parma

Udinese-JUVENTUS

Verona-Genoa

30ª Giornata

Atalanta-Verona

Bologna-Lazio

Cagliari-Napoli

Como-Pisa

Fiorentina-Inter

Genoa-Udinese

JUVENTUS-SASSUOLO

Milan-Torino

Parma-Cremonese

Roma-Lecce

31ª Giornata

Cremonese-Bologna

Inter-Roma

JUVENTUS-GENOA

Lazio-Parma

Lecce-Atalanta

Napoli-Milan

Pisa-Torino

Sassuolo-Cagliari

Udinese-Como

Verona-Fiorentina

32ª Giornata

Atalanta-JUVENTUS

Bologna-Lecce

Cagliari-Cremonese

Como-Inter

Fiorentina-Lazio

Genoa-Sassuolo

Milan-Udinese

Parma-Napoli

Roma-Pisa

Torino-Verona

33ª Giornata

Cremonese-Torino

Inter-Cagliari

JUVENTUS-BOLOGNA

Lecce-Fiorentina

Napoli-Lazio

Pisa-Genoa

Roma-Atalanta

Sassuolo-Como

Udinese-Parma

Verona-Milan

34ª Giornata

Bologna-Roma

Cagliari-Atalanta

Fiorentina-Sassuolo

Genoa-Como

Lazio-Udinese

Milan-JUVENTUS

Napoli-Cremonese

Parma-Pisa

Torino-Inter

Verona-Lecce

35ª Giornata

Atalanta-Genoa

Bologna-Cagliari

Como-Napoli

Cremonese-Lazio

Inter-Parma

JUVENTUS-VERONA

Pisa-Lecce

Roma-Fiorentina

Sassuolo-Milan

Udinese-Torino

36ª Giornata

Cagliari-Udinese

Cremonese-Pisa

Fiorentina-Genoa

Lazio-Inter

Lecce-JUVENTUS

Milan-Atalanta

Napoli-Bologna

Parma-Roma

Torino-Sassuolo

Verona-Como

37ª Giornata

Atalanta-Bologna

Cagliari-Torino

Como-Parma

Genoa-Milan

Inter-Verona

JUVENTUS-FIORENTINA

Pisa-Napoli

Roma-Lazio

Sassuolo-Lecce

Udinese-Cremonese

38ª Giornata

Bologna-Inter

Cremonese-Como

Fiorentina-Atalanta

Lazio-Pisa

Lecce-Genoa

Milan-Cagliari

Napoli-Udinese

Parma-Sassuolo

Torino-JUVENTUS

Verona-Roma