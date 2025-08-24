Risultati Serie A 2025/2026, l'esito dei primi anticipi del campionato italiano - Lazio News 24

News
Risultati Serie A 2025/2026, l’esito dei primi anticipi del campionato italiano
Risultati Serie A 2025/2026, ecco quali sono stati gli esiti delle giornate di campionato
La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 2025/26 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. Di seguito tutti gli aggiornamenti sul campionato italiano e sul percorso della Lazio. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DELLA SERIE A 2026/26
Risultati Serie A 2025/26
Risultati Serie A 2025/26: il programma del girone d’andata
1ª Giornata
Genoa-Lecce sabato 23 agosto alle 18.30 (DAZN) LIVE 0-0
Sassuolo-Napoli sabato 23 agosto alle 18.30 (DAZN) LIVE 0-1 (17′ McTominay)
Milan-Cremonese sabato 23 agosto alle 20.45 (DAZN)
Roma-Bologna sabato 23 agosto alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW)
Cagliari-Fiorentina domenica 24 agosto alle 18.30 (DAZN)
Como-Lazio domenica 24 agosto alle 18.30 (DAZN/Sky/NOW)
Atalanta-Pisa domenica 24 agosto alle 20.45 (DAZN)
JUVENTUS-PARMA domenica 24 agosto alle 20.45 (DAZN)
Udinese-Verona lunedì 25 agosto alle 18.30 (DAZN)
Inter-Torino lunedì 25 agosto alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW)
2ª Giornata
Cremonese-Sassuolo venerdì 29 agosto alle 18.30 (DAZN)
Lecce-Milan venerdì 29 agosto alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW)
Bologna-Como sabato 30 agosto alle 18.30 (DAZN)
Parma-Atalanta sabato 30 agosto alle 18.30 (DAZN)
Napoli-Cagliari sabato 30 agosto alle 20.45 (DAZN)
Pisa-Roma sabato 30 agosto alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW)
Genoa-JUVENTUS domenica 31 agosto alle 18.30 (DAZN)
Torino-Fiorentina domenica 31 agosto alle 18.30 (DAZN/Sky/NOW)
Inter-Udinese domenica 31 agosto alle 20.45 (DAZN)
Lazio-Verona domenica 31 agosto alle 20.45 (DAZN)
3ª Giornata
Cagliari-Parma sabato 13 settembre alle 15 (DAZN)
JUVENTUS-INTER sabato 13 settembre alle 18 (DAZN)
Fiorentina-Napoli sabato 13 settembre alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW)
Roma-Torino domenica 14 settembre alle 12.30 (DAZN)
Atalanta-Lecce domenica 14 settembre alle 15 (DAZN)
Pisa-Udinese domenica 14 settembre alle 15 (DAZN)
Sassuolo-Lazio domenica 14 settembre alle 18 (DAZN/Sky/NOW)
Milan-Bologna domenica 14 settembre alle 20.45 (DAZN)
Verona-Cremonese lunedì 15 settembre alle 18.30 (DAZN)
Como-Genoa lunedì 15 settembre alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW)
4ª Giornata
Bologna-Genoa
Cremonese-Parma
Fiorentina-Como
Inter-Sassuolo
Lazio-Roma
Lecce-Cagliari
Napoli-Pisa
Torino-Atalanta
Udinese-Milan
Verona-JUVENTUS
5ª Giornata
Cagliari-Inter
Como-Cremonese
Genoa-Lazio
JUVENTUS-ATALANTA
Lecce-Bologna
Milan-Napoli
Parma-Torino
Pisa-Fiorentina
Roma-Verona
Sassuolo-Udinese
6ª Giornata
Atalanta-Como
Bologna-Pisa
Fiorentina-Roma
Inter-Cremonese
JUVENTUS-MILAN
Lazio-Torino
Napoli-Genoa
Parma-Lecce
Udinese-Cagliari
Verona-Sassuolo
7ª Giornata
Atalanta-Lazio
Cagliari-Bologna
Como-JUVENTUS
Cremonese-Udinese
Genoa-Parma
Lecce-Sassuolo
Milan-Fiorentina
Pisa-Verona
Roma-Inter
Torino-Napoli
8ª Giornata
Cremonese-Atalanta
Fiorentina-Bologna
Lazio-JUVENTUS
Milan-Pisa
Napoli-Inter
Parma-Como
Sassuolo-Roma
Torino-Genoa
Udinese-Lecce
Verona-Cagliari
9ª Giornata
Atalanta-Milan
Bologna-Torino
Cagliari-Sassuolo
Como-Verona
Genoa-Cremonese
Inter-Fiorentina
JUVENTUS-UDINESE
Lecce-Napoli
Pisa-Lazio
Roma-Parma
10ª Giornata
Cremonese-JUVENTUS
Fiorentina-Lecce
Lazio-Cagliari
Milan-Roma
Napoli-Como
Parma-Bologna
Sassuolo-Genoa
Torino-Pisa
Udinese-Atalanta
Verona-Inter
11ª Giornata
Atalanta-Sassuolo
Bologna-Napoli
Como-Cagliari
Genoa-Fiorentina
Inter-Lazio
JUVENTUS-TORINO
Lecce-Verona
Parma-Milan
Pisa-Cremonese
Roma-Udinese
12ª Giornata
Cagliari-Genoa
Cremonese-Roma
Fiorentina-JUVENTUS
Inter-Milan
Lazio-Lecce
Napoli-Atalanta
Sassuolo-Pisa
Torino-Como
Udinese-Bologna
Verona-Parma
13ª Giornata
Atalanta-Fiorentina
Bologna-Cremonese
Como-Sassuolo
Genoa-Verona
JUVENTUS-CAGLIARI
Lecce-Torino
Milan-Lazio
Parma-Udinese
Pisa-Inter
Roma-Napoli
14ª Giornata
Cagliari-Roma
Cremonese-Lecce
Inter-Como
Lazio-Bologna
Napoli-JUVENTUS
Pisa-Parma
Sassuolo-Fiorentina
Torino-Milan
Udinese-Genoa
Verona-Atalanta
15ª Giornata
Atalanta-Cagliari
Bologna-JUVENTUS
Fiorentina-Verona
Genoa-Inter
Lecce-Pisa
Milan-Sassuolo
Parma-Lazio
Roma-Como
Torino-Cremonese
Udinese-Napoli
16ª Giornata
Cagliari-Pisa
Como-Milan
Fiorentina-Udinese
Genoa-Atalanta
Inter-Lecce
JUVENTUS-ROMA
Lazio-Cremonese
Napoli-Parma
Sassuolo-Torino
Verona-Bologna
17ª Giornata
Atalanta-Inter
Bologna-Sassuolo
Cremonese-Napoli
Lecce-Como
Milan-Verona
Parma-Fiorentina
Pisa-JUVENTUS
Roma-Genoa
Torino-Cagliari
Udinese-Lazio
18ª Giornata
Atalanta-Roma
Cagliari-Milan
Como-Udinese
Fiorentina-Cremonese
Genoa-Pisa
Inter-Bologna
JUVENTUS-LECCE
Lazio-Napoli
Sassuolo-Parma
Verona-Torino
Risultati Serie A 2025/26: il programma del girone di ritorno
19ª Giornata
Bologna-Atalanta
Cremonese-Cagliari
Lazio-Fiorentina
Lecce-Roma
Milan-Genoa
Napoli-Verona
Parma-Inter
Pisa-Como
Sassuolo-JUVENTUS
Torino-Udinese
20ª Giornata
Atalanta-Torino
Como-Bologna
Fiorentina-Milan
Genoa-Cagliari
Inter-Napoli
JUVENTUS-CREMONESE
Lecce-Parma
Roma-Sassuolo
Udinese-Pisa
Verona-Lazio
21ª Giornata
Bologna-Fiorentina
Cagliari-JUVENTUS
Cremonese-Verona
Lazio-Como
Milan-Lecce
Napoli-Sassuolo
Parma-Genoa
Pisa-Atalanta
Torino-Roma
Udinese-Inter
22ª Giornata
Atalanta-Parma
Como-Torino
Fiorentina-Cagliari
Genoa-Bologna
Inter-Pisa
JUVENTUS-NAPOLI
Lecce-Lazio
Roma-Milan
Sassuolo-Cremonese
Verona-Udinese
23ª Giornata
Bologna-Milan
Cagliari-Verona
Como-Atalanta
Cremonese-Inter
Lazio-Genoa
Napoli-Fiorentina
Parma-JUVENTUS
Pisa-Sassuolo
Torino-Lecce
Udinese-Roma
24ª Giornata
Atalanta-Cremonese
Bologna-Parma
Fiorentina-Torino
Genoa-Napoli
JUVENTUS-LAZIO
Lecce-Udinese
Milan-Como
Roma-Cagliari
Sassuolo-Inter
Verona-Pisa
25ª Giornata
Cagliari-Lecce
Como-Fiorentina
Cremonese-Genoa
Inter-JUVENTUS
Lazio-Atalanta
Napoli-Roma
Parma-Verona
Pisa-Milan
Torino-Bologna
Udinese-Sassuolo
26ª Giornata
Atalanta-Napoli
Bologna-Udinese
Cagliari-Lazio
Fiorentina-Pisa
Genoa-Torino
JUVENTUS-COMO
Lecce-Inter
Milan-Parma
Roma-Cremonese
Sassuolo-Verona
27ª Giornata
Como-Lecce
Cremonese-Milan
Inter-Genoa
Parma-Cagliari
Pisa-Bologna
Roma-JUVENTUS
Sassuolo-Atalanta
Torino-Lazio
Udinese-Fiorentina
Verona-Napoli
28ª Giornata
Atalanta-Udinese
Bologna-Verona
Cagliari-Como
Fiorentina-Parma
Genoa-Roma
JUVENTUS-PISA
Lazio-Sassuolo
Lecce-Cremonese
Milan-Inter
Napoli-Torino
29ª Giornata
Como-Roma
Cremonese-Fiorentina
Inter-Atalanta
Lazio-Milan
Napoli-Lecce
Pisa-Cagliari
Sassuolo-Bologna
Torino-Parma
Udinese-JUVENTUS
Verona-Genoa
30ª Giornata
Atalanta-Verona
Bologna-Lazio
Cagliari-Napoli
Como-Pisa
Fiorentina-Inter
Genoa-Udinese
JUVENTUS-SASSUOLO
Milan-Torino
Parma-Cremonese
Roma-Lecce
31ª Giornata
Cremonese-Bologna
Inter-Roma
JUVENTUS-GENOA
Lazio-Parma
Lecce-Atalanta
Napoli-Milan
Pisa-Torino
Sassuolo-Cagliari
Udinese-Como
Verona-Fiorentina
32ª Giornata
Atalanta-JUVENTUS
Bologna-Lecce
Cagliari-Cremonese
Como-Inter
Fiorentina-Lazio
Genoa-Sassuolo
Milan-Udinese
Parma-Napoli
Roma-Pisa
Torino-Verona
33ª Giornata
Cremonese-Torino
Inter-Cagliari
JUVENTUS-BOLOGNA
Lecce-Fiorentina
Napoli-Lazio
Pisa-Genoa
Roma-Atalanta
Sassuolo-Como
Udinese-Parma
Verona-Milan
34ª Giornata
Bologna-Roma
Cagliari-Atalanta
Fiorentina-Sassuolo
Genoa-Como
Lazio-Udinese
Milan-JUVENTUS
Napoli-Cremonese
Parma-Pisa
Torino-Inter
Verona-Lecce
35ª Giornata
Atalanta-Genoa
Bologna-Cagliari
Como-Napoli
Cremonese-Lazio
Inter-Parma
JUVENTUS-VERONA
Pisa-Lecce
Roma-Fiorentina
Sassuolo-Milan
Udinese-Torino
36ª Giornata
Cagliari-Udinese
Cremonese-Pisa
Fiorentina-Genoa
Lazio-Inter
Lecce-JUVENTUS
Milan-Atalanta
Napoli-Bologna
Parma-Roma
Torino-Sassuolo
Verona-Como
37ª Giornata
Atalanta-Bologna
Cagliari-Torino
Como-Parma
Genoa-Milan
Inter-Verona
JUVENTUS-FIORENTINA
Pisa-Napoli
Roma-Lazio
Sassuolo-Lecce
Udinese-Cremonese
38ª Giornata
Bologna-Inter
Cremonese-Como
Fiorentina-Atalanta
Lazio-Pisa
Lecce-Genoa
Milan-Cagliari
Napoli-Udinese
Parma-Sassuolo
Torino-JUVENTUS
Verona-Roma