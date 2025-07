Rinnovo Rovella, la Lazio è in pressing per riuscire a prolungare il contratto del centrocampista - Lazio News 24

Rinnovo Rovella: la Lazio accelera, accordo vicino fino al 2030. La situazione biancoceleste attuale

In un momento in cui la Lazio si trova a fare i conti con vincoli finanziari e restrizioni sul calciomercato, emerge una notizia positiva direttamente da Formello: la società biancoceleste sta lavorando con determinazione al rinnovo di Nicolò Rovella, considerato uno dei pilastri su cui costruire il futuro del centrocampo.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i dialoghi tra la dirigenza della Lazio e l’entourage del calciatore sono entrati in una fase operativa, con passi avanti significativi. L’obiettivo è chiaro: estendere l’attuale contratto, in scadenza nel 2028, fino al 30 giugno 2030, riconoscendo al giocatore un adeguamento dell’ingaggio che rifletta il suo rendimento e il ruolo crescente avuto nelle ultime stagioni.

Il rinnovo di Rovella si inserisce in una strategia più ampia portata avanti dal club per blindare i suoi giovani di maggior valore, nonostante la complessa situazione economica. La Lazio, infatti, ha tempo fino al 30 settembre per sistemare i conti e ottenere la rimozione del blocco Covisoc, condizione necessaria per tornare operativa sul mercato a gennaio. In questo contesto, operazioni come quella legata a Rovella assumono un significato ancor più strategico: non si tratta solo di un prolungamento contrattuale, ma di un investimento sulla continuità tecnica.

Il centrocampista classe 2001, arrivato alla Lazio con grandi aspettative, ha confermato sul campo il suo valore, diventando un punto di riferimento nel gioco biancoceleste. Dal canto suo, Rovella non ha mai manifestato la volontà di lasciare Roma: si sente parte del progetto e motivato a crescere ancora con questa maglia.

Le parti stanno lavorando passo dopo passo, con l’intenzione di formalizzare l’accordo una volta che la situazione finanziaria del club sarà del tutto chiarita. Nessuna forzatura, ma una linea condivisa di prudenza e fiducia reciproca.

Il rinnovo di Rovella rappresenta un segnale forte: nonostante i limiti imposti, la Lazio guarda avanti e punta a costruire il proprio futuro valorizzando i giovani più promettenti. Una scelta che unisce visione sportiva e responsabilità gestionale, nel segno della stabilità e della crescita sostenibile.