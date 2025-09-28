Rinnovo Romagnoli, la Lazio è pronta a rinnovargli il contratto. Le ultime - Lazio News 24

Rinnovo Romagnoli: partita la trattativa con la Lazio. La situazione attuale

Il Rinnovo Romagnoli è uno dei dossier più importanti sul tavolo della dirigenza biancoceleste. La società guarda già oltre, iniziando a pianificare il futuro dei suoi elementi chiave. Tra questi c’è proprio Alessio Romagnoli, leader difensivo e pilastro dello spogliatoio laziale.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, subito dopo la stracittadina dovrebbe tenersi un incontro tra gli agenti del giocatore e il presidente Claudio Lotito, per discutere concretamente del rinnovo di Romagnoli. Si tratterebbe del primo vero faccia a faccia dopo mesi di silenzi, ma anche di promesse mai realmente mantenute. Già due stagioni fa, infatti, alla luce della qualificazione in Champions League, alla dirigenza era stato chiesto un adeguamento di contratto, promessa poi rimasta in sospeso.

L’attuale contratto di Romagnoli scade nel 2027, ma il difensore sarebbe disponibile a prolungare ulteriormente, spalmando l’ingaggio su più anni. Una mossa che potrebbe agevolare la trattativa, soprattutto considerando che l’ex Milan è già oggi tra i giocatori più pagati dell’intera rosa. Il suo attaccamento alla maglia e al progetto Lazio è noto, e per questo motivo la volontà comune è quella di arrivare a un accordo che soddisfi entrambe le parti.

Tuttavia, come spesso accade nelle questioni contrattuali, tempi e modalità saranno determinanti. Il rinnovo di Romagnoli non potrà essere ufficializzato prima del mercato di gennaio, anche per motivi legati alla gestione amministrativa del monte ingaggi. Questo significa che, pur essendo imminente l’avvio della trattativa, ogni passo concreto sarà rinviato alle prime settimane del 2026.

Nel frattempo, Romagnoli continuerà a essere un punto fermo della difesa laziale. Le sue prestazioni sono sempre state solide, e la sua esperienza rappresenta un valore aggiunto in un momento in cui la squadra cerca equilibrio e leadership. Proprio per questo il rinnovo di Romagnoli è visto non solo come una formalità, ma come un segnale forte di continuità e ambizione da parte della società.