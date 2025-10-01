 Rinnovi Lazio, Romagnoli prolungherà con i biancocelesti? La situazione - Lazio News 24
Rinnovi Lazio, Romagnoli prolungherà con i biancocelesti? La situazione

Rinnovi Lazio, Romagnoli prolungherà con i biancocelesti? La situazione

1 ora ago

Romagnoli
As Roma 18/08/2024 - campionato di calcio serie A / Lazio-Venezia / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Alessio Romagnoli

Rinnovi Lazio: Romagnoli pronto a discutere il prolungamento dopo il Derby

In casa Lazio, l’attenzione è ora rivolta al campo. Tuttavia, una volta archiviata la sfida con la Roma, tornerà d’attualità un tema fondamentale per la società biancoceleste: quello dei rinnovi contrattuali. Il più urgente tra i dossier aperti è senza dubbio quello relativo ad Alessio Romagnoli, leader della difesa e punto di riferimento dello spogliatoio.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la dirigenza biancoceleste e gli agenti del giocatore sono pronti a riaprire il dialogo nei prossimi giorni. Il presidente Claudio Lotito dovrebbe incontrare presto l’entourage del difensore per discutere un possibile prolungamento di contratto, con annesso adeguamento economico.

Il rinnovo di Romagnoli è una questione che risale già alla qualificazione in Champions League ottenuta due stagioni fa, quando – secondo le fonti – sarebbe stato promesso un ritocco dell’ingaggio come riconoscimento per l’obiettivo raggiunto. Finora, però, tutto è rimasto in sospeso. Ad oggi, il centrale ex Milan è uno dei calciatori più pagati della rosa, ma si è detto disposto a “spalmare” l’ingaggio, ovvero a distribuirlo su più stagioni, in cambio di un prolungamento della durata contrattuale.

Il contratto attuale di Romagnoli scade nel 2027, ma la Lazio starebbe pensando di estenderlo fino al 2029, in modo da blindare un elemento che rappresenta un simbolo della squadra e un tifoso dichiarato dei colori biancocelesti. La formula dell’adeguamento con allungamento della scadenza rappresenterebbe una soluzione utile sia per il club, in ottica bilancio, sia per il calciatore, che vedrebbe riconosciuto il proprio valore.

Tuttavia, come sottolinea il quotidiano romano, eventuali rinnovi Lazio – inclusi quello di Romagnoli – non potranno essere ufficializzati prima del prossimo gennaio, per ragioni regolamentari. Questo non impedisce comunque alle parti di lavorare dietro le quinte per trovare un’intesa nelle prossime settimane.

Il capitolo “rinnovi Lazio” si preannuncia quindi molto caldo per l’autunno-inverno, con la situazione di Romagnoli come priorità assoluta, ma con altri casi (come quelli di Felipe Anderson e Zaccagni) che potrebbero entrare nel vivo subito dopo.

