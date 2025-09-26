Rinnovo Romagnoli, novità importanti sul prossimo incontro con gli agenti. Proposta in arrivo? - Lazio News 24

Rinnovo Romagnoli, la Lazio prepara l’incontro con gli agenti: intesa possibile fino al 2029

Il tema del rinnovo di Alessio Romagnoli è tornato ad occupare un posto centrale nelle strategie della dirigenza biancoceleste. Il difensore, leader carismatico della retroguardia della Lazio, è considerato una pedina fondamentale per il presente e il futuro del club, motivo per cui la società è pronta ad avviare un nuovo confronto con i suoi rappresentanti.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, nei prossimi giorni è previsto un incontro tra gli agenti di Romagnoli e il presidente Claudio Lotito per discutere del tanto atteso adeguamento contrattuale. Il nodo centrale riguarda una promessa fatta due anni fa: in caso di qualificazione in Champions League, sarebbe stato rivisto l’accordo economico con il giocatore. Ora, dopo due stagioni in cui Romagnoli ha confermato il suo valore, la Lazio è pronta a mantenere quell’impegno.

Attualmente legato al club fino al 2027, Romagnoli percepisce già uno degli stipendi più alti della rosa. Tuttavia, il difensore si è detto disponibile a spalmare l’ingaggio su un periodo più lungo, a fronte di un prolungamento del contratto fino al 2029. Una soluzione che permetterebbe alla Lazio di garantire stabilità al reparto difensivo e, al tempo stesso, di ottimizzare i costi salariali.

Il rinnovo Romagnoli rappresenterebbe un segnale importante anche per lo spogliatoio: confermare il proprio vice-capitano, romano e tifoso laziale sin da bambino, sarebbe un atto di fiducia e continuità. Dal punto di vista tecnico, inoltre, la sua presenza si è rivelata fondamentale nella costruzione dal basso e nella leadership difensiva, specialmente in una stagione che ha visto la Lazio alternare fasi di stabilità e momenti complicati.

La trattativa, però, dovrà attendere l’inizio del 2025 per eventuali ufficialità: fino a gennaio non sarà possibile depositare alcun nuovo accordo. Ma l’intenzione delle parti è chiara, e il dialogo appare sereno e costruttivo.

Il rinnovo Romagnoli è quindi più di una semplice formalità: è un’operazione strategica per consolidare le basi del progetto tecnico della Lazio. E soprattutto, è un segnale chiaro che il club intende trattenere i suoi leader più rappresentativi anche per le sfide future.