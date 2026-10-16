Ci siamo per il rinnovo di Floriani, accordo sempre più vicino! Pronto un importante aumento dell’ingaggio

Rinnovo Floriani Mussolini è pronto a legarsi a lungo alla Lazio! La società di Claudio Lotito accelera per blindare uno dei punti fermi della squadra di Gennaro Gattuso

In casa Lazio è arrivato il momento di concentrarsi sui rinnovi contrattuali, una questione particolarmente importante alla luce delle possibili limitazioni che potrebbero condizionare le prossime sessioni di mercato. La dirigenza biancoceleste vuole tutelare il patrimonio tecnico della squadra, partendo dagli elementi considerati fondamentali da Gennaro Gattuso.

Tra le priorità figura il futuro di Romano Floriani Mussolini, protagonista di una crescita che non è passata inosservata agli occhi dell’allenatore e della società. Il club capitolino ha avviato da tempo i contatti per prolungare il rapporto con il giocatore, cercando di raggiungere un’intesa soddisfacente per entrambe le parti.

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Rinnovo Floriani, trattativa ai dettagli: le cifre del nuovo contratto

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i colloqui tra la Lazio e l’entourage di Floriani proseguono ormai da diverse settimane e avrebbero portato le parti molto vicine all’accordo definitivo.

Il nodo principale riguarda l’adeguamento dell’ingaggio, destinato a cambiare sensibilmente rispetto alle condizioni attuali. Il contratto in essere garantisce al calciatore circa 130mila euro a stagione, una cifra che la società intende rivedere per valorizzare i progressi mostrati sul campo.

La nuova proposta dovrebbe partire da una base di circa 500mila euro annui, con un incremento economico significativo. Un riconoscimento che testimonia la volontà della dirigenza di puntare sul giocatore anche per le prossime stagioni. Mancano ancora alcuni dettagli prima di arrivare alla firma!

La strategia biancoceleste passa dalla conferma dei giocatori più importanti

Il possibile prolungamento di Floriani si inserisce in una strategia più ampia della Lazio, intenzionata a consolidare l’organico a disposizione di Gattuso senza dipendere esclusivamente dalle operazioni di mercato. L’eventualità di dover affrontare una sessione a saldo zero, o addirittura un nuovo blocco delle operazioni, rende particolarmente importante la gestione dei contratti dei calciatori già presenti in rosa.

Per questo motivo, blindare gli elementi che hanno conquistato la fiducia dell’allenatore rappresenta una delle priorità della società. La crescita di Floriani avrebbe convinto il club a investire ulteriormente su di lui, premiandone il rendimento attraverso condizioni economiche più favorevoli.

La firma non è ancora arrivata, ma il percorso appare ormai delineato. La Lazio vuole chiudere l’operazione e garantire continuità al progetto tecnico di Gattuso, evitando che il futuro di uno dei suoi giocatori più apprezzati possa trasformarsi in un’incognita nei prossimi mesi.