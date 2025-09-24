Rinnovo Romagnoli, rinnoverà il difensore con la Lazio? Ecco le ultime novità - Lazio News 24

Rinnovo Romagnoli, la Lazio prepara l’incontro dopo il Derby. La situazione attuale dei biancocelesti

Il rinnovo di Romagnoli è uno dei temi più caldi in casa Lazio, ma per ora l’attenzione resta tutta rivolta al campo. Con il Derby alle porte, la priorità del club biancoceleste e del difensore resta quella di chiudere al meglio questa delicata fase della stagione. Solo dopo la stracittadina, infatti, si potrà tornare a sedersi al tavolo per discutere concretamente del futuro del numero 13.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, un nuovo incontro tra gli agenti di Alessio Romagnoli e il presidente Claudio Lotito è previsto nelle prossime settimane. Al centro della trattativa c’è il tanto discusso adeguamento contrattuale, promesso due stagioni fa in caso di qualificazione alla Champions League. Un traguardo poi centrato dalla Lazio, ma che finora non ha portato alla modifica dell’attuale accordo.

Il contratto di Romagnoli è valido fino al 2027 e prevede già uno degli stipendi più alti dell’intera rosa. Tuttavia, il difensore ex Milan sarebbe pronto a spalmare l’ingaggio su più anni, legandosi ancora più a lungo al club. Una proposta che andrebbe incontro alle esigenze della Lazio, sempre attenta all’equilibrio economico interno, e che faciliterebbe un’intesa sulla base di reciproca fiducia.

Il rinnovo Romagnoli non è solo una questione economica, ma anche di leadership e progettualità. Da quando è arrivato nella Capitale, il centrale romano ha rappresentato un punto fermo nella retroguardia biancoceleste, diventando un riferimento sia in campo che nello spogliatoio. Blindarlo significherebbe rafforzare anche l’identità della squadra, in un momento in cui la continuità tecnica è fondamentale per la crescita del gruppo.

C’è però un dettaglio importante da considerare: anche se la trattativa per il rinnovo di Romagnoli dovesse riprendere a breve, nulla potrà essere ufficializzato prima di gennaio. Questo a causa delle tempistiche burocratiche legate al mercato e ai regolamenti federali.

In ogni caso, la volontà di entrambe le parti sembra chiara: proseguire insieme. La Lazio vuole trattenere uno dei suoi leader, Romagnoli vuole continuare a difendere i colori del club della sua città. Il rinnovo Romagnoli non è più solo un’ipotesi, ma una priorità su cui lavorare con determinazione nelle prossime settimane.