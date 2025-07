Riecco Mourinho: il Fenerbahçe si rinforza, Sarri spera nel mercato futuro - Lazio News 24

Riecco Mourinho, il Fenerbahce si rinforza e intanto la Lazio continua ad aspettare nuove risposte

Il Fenerbahçe di José Mourinho si presenta all’amichevole contro la Lazio con nuovi volti importanti. In difesa, c’è Archie Brown, acquistato dal Genk per 8 milioni di euro e soffiato al Milan, a rinforzare la retroguardia. In attacco, il forte centravanti colombiano Jhon Duran, in prestito dall’Al Nassr che a gennaio lo aveva pagato ben 77 milioni, contenderà il posto a En Nesyri.

Questi acquisti, come evidenziato dal Corriere dello Sport, mostrano la volontà del Fenerbahçe di essere competitivo e di dare a Mourinho una rosa all’altezza delle sue aspettative.In questo scenario, Maurizio Sarri spera di allinearsi a Mourinho con il passare del tempo, potendo magari rispolverare quella “lista dei desideri” di mercato che ora è costretto a tenere riposta in un cassetto a causa dei blocchi.

Stasera, però, sono di nuovo loro due, Sarri e Mourinho, i protagonisti in campo, dopo quella lunga stracittadina durata due anni e mezzo. Un’esperienza che, pur conclusasi prima del previsto per motivi diversi, aveva entusiasmato entrambi e lasciato il segno nel calcio italiano. Il confronto amichevole in Turchia è l’occasione per rivedere sul campo due delle menti tattiche più brillanti e discusse degli ultimi anni, un antipasto di quello che, in futuro, Sarri spera possa essere un allineamento anche a livello di forze di mercato e ambizioni.