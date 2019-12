Rennes Lazio, dove vedere la partita in Tv e streaming

Rennes-Lazio è la gara che vedrà impegnata, domani, la squadra di Inzaghi: ecco come e dove seguirla in TV e streaming

Tutto pronto per Rennes–Lazio: l’ultima gara del Girone E, fondamentale per la qualificazione ai sedicesimi di europa League. Per seguire il fischio di inizio delle 18.55, gli abbonati a Sky col pacchetto Sky Sport potranno collegarsi col canale 201 (e 253 riservato a quelli abbonati al pacchetto Calcio) oltre all’app di Sky Go.

Nonostante l’orario, anche TV8 manderà in chiaro la sfida sia in TV che in diretta streaming sul sito ufficiale dell’emittente.

