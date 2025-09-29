Rambaudi preoccupato: «La Lazio può battere il Genoa soltanto in questo modo» - Lazio News 24

Lazio, Rambaudi avverte: «Contro il Genoa serve personalità e coraggio, non paura»

L’ex calciatore della Lazio, oggi opinionista, Roberto Rambaudi, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per analizzare le scelte tecniche in vista della sfida tra Genoa e Lazio, in programma questa sera. Al centro del suo intervento, il reintegro di Toma Basic al posto di Dele-Bashiru, il possibile cambio modulo e, soprattutto, l’atteggiamento che la squadra dovrà avere in un match tutt’altro che semplice.

Rambaudi ha definito la decisione di reinserire Basic nella lista una scelta «logica e coerente» con le esigenze attuali della Lazio. «Ora ci sono tanti dubbi, poca fiducia e autostima – ha dichiarato – ed è proprio in questi momenti che bisogna caricare la squadra di grandi responsabilità. Contro il Genoa affronteremo una squadra fastidiosa, difficile da affrontare. E allora dobbiamo esserlo ancora di più noi. Serve una “paura positiva”, quella che ti spinge a dare il massimo».

Secondo l’ex esterno biancoceleste, non sarà il modulo a fare la differenza: «Si parla di 4-4-2 o di 4-3-3, ma la verità è che alla Lazio serve soprattutto un atteggiamento forte, deciso, da squadra consapevole del proprio valore. Se scendi in campo con timore, alla prima difficoltà ti sciogli come neve al sole».

Rambaudi ha poi commentato alcune possibili scelte tattiche, come l’avanzamento di Marusic sulla fascia e l’inserimento di Hysaj sulla linea difensiva: «È una soluzione che ci può stare, ma non deve passare il messaggio di una squadra che si abbassa troppo. Il Genoa è una squadra che tende a farti allungare, a sfruttare gli spazi: la Lazio dovrà essere brava a restare compatta, ma anche coraggiosa nel proporre gioco».

Il messaggio finale è chiaro: la Lazio deve affrontare la gara con umiltà ma anche con una certa dose di sana presunzione, la consapevolezza di avere qualità superiori e la volontà di imporre il proprio gioco. «Chi scenderà in campo – ha concluso Rambaudi – deve dare il 300%, perché questa partita può dire molto sulla nostra stagione».

Una sfida che, per la Lazio, sarà un banco di prova non solo tecnico, ma soprattutto mentale.