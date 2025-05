Rambaudi: «Quarto posto? Può accadere ancora tutto. Vorrei vedere...»

L’ex attaccante della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a quelle che sono le ultime due gare dei biancocelesti

Roberto Rambaudi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei, dove si è soffermato anche sulla prossima sfida tra Inter e Lazio.

LE PAROLE – Ancora può succedere di tutto. Io mi auguro che dopo questa stagione si tracci una linea per capire come muoversi d’ora in avanti. Io vorrei vedere il cambio di passo, indipendentemente dal traguardo finale. Ti devi circondare di giocatori che hanno una certa funzionalità per questa squadra.