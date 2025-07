Provstgaard nella lazio: adattamento, stima dei compagni e le nuove sfide in turchia - Lazio News 24

Provstgaard nella Lazio: una nuova grande avventura per il giocatore biancoceleste

Nei mesi a disposizione con Marco Baroni, Oliver Provstgaard non era riuscito a emergere completamente. Il salto dal Vejle, squadra danese che si è salvata dalla retrocessione solo agli spareggi, alla Lazio era stato troppo grande. Il giovane difensore aveva chiaramente bisogno di tempo per adattarsi. Come sottolinea il Corriere della Sera, ha già imparato bene la lingua italiana e si sta inserendo nel nuovo ambiente, aiutato in questo dal suo connazionale Gustav Isaksen.

Con Maurizio Sarri, inoltre, il feeling è stato immediato. La stima dei compagni è palpabile: «Provstgaard è fortissimo», ha assicurato pochi giorni fa Gila, che proprio come lui ha avuto bisogno di tempo per giocare con continuità dopo il passaggio dalla Serie B spagnola alla Lazio. «Ha la mentalità giusta. Lo vedo sempre molto concentrato, è da ammirare». Il danese è determinato e consapevole che il suo momento arriverà: «Sono in forma, non mi sono mai sentito così bene — ha spiegato durante gli Europei U21 che ha disputato in estate —. Sono arrivato alla Lazio con un obiettivo, ovvero quello di diventare un calciatore migliore a prescindere dal minutaggio che mi verrà concesso». Ieri è partito con la squadra per la Turchia, dove oggi sfiderà il Fenerbahçe di Mourinho (alle 19:30) e sabato il Galatasaray. Si troverà di fronte avversari del calibro di Alvaro Morata, Leroy Sané (sotto contratto col Gala) e Youssef En-Nesyri (del Fenerbahçe). Il gioco comincia a farsi serio. Sarri lo terrà sotto stretta osservazione perché in allenamento ha già scalato le gerarchie, tanto che ora Gigot è diventato l’ultima scelta come difensore. Tuttavia, Provstgaard deve confermarsi in partita, contro avversari di valore.