Provstgaard scala le gerarchie, Gigot resta: le scelte di Sarri per la difesa della Lazio

Provstgaard scala le gerarchie della difesa della Lazio: complice anche l’infortunio di Patric Sarri adesso lo vede come il terzo centrale dopo Gila e Romagnoli

L’infortunio di Patric ha inevitabilmente ridefinito le gerarchie e le strategie difensive della Lazio in questo inizio di stagione. Come evidenziato da Il Messaggero, il giovane Provstgaard, che si è ben comportato anche contro l’Avellino, continua a scalare posizioni e può ormai essere considerato a tutti gli effetti il terzo centrale nelle preferenze di Sarri. La sua crescita è una nota positiva in un momento di incertezza per il reparto.

Il KO di Patric spiega anche il motivo per cui da tempo la Lazio aveva bloccato l’eventuale uscita di Gigot. Per caratteristiche, il difensore francese non è di certo il centrale ideale per Maurizio Sarri. Tuttavia, vista la persistenza del punto interrogativo sulle condizioni di Patric dopo l’operazione, il club voleva attendere l’esito del precampionato per capire il da farsi con l’ex OM, con l’intenzione di lasciarlo partire al massimo a fine mercato, solo in caso di piena affidabilità di Patric. Ora, con il compagno di reparto fuori per un mese, Gigot, che tra l’altro da giorni è fermo per un mal di schiena (e oggi si valuterà se portarlo nella mini tournée turca), torna a essere indispensabile per completare le rotazioni. La sua presenza eviterà a Marusic di sacrificarsi nel ruolo di centrale, mantenendo l’equilibrio tattico. La lesione di Patric ha quindi spostato il mirino dei tagli della lista sul reparto arretrato: un centrale difensivo è di troppo, ma con Patric a mezzo servizio, il destino di Gigot all’interno della rosa della Lazio potrebbe essere completamente cambiato, assicurandogli un posto almeno fino a gennaio.