Provedel, l’unico che si salva col Como? I giornali chiari, ecco i voti in pagella per lui sta mattina

Sarà Provedel l’unico che si salva in Como Lazio 2-0? I giornali chiari, ecco i voti in pagella per lui sta mattina, vediamoli insieme

Il Como ha inaugurato il suo ritorno in Serie A con una prestazione memorabile, battendo la Lazio per 2-0 e dimostrando di essere una squadra temibile e ben organizzata. Fin dalle prime battute, il Como ha preso il controllo del gioco, mostrando una grande aggressività e una fluidità tattica che ha sorpreso la difesa laziale. I padroni di casa hanno creato una mole impressionante di occasioni da gol, frutto di un gioco corale e di una mentalità offensiva che ha coinvolto tutti i reparti. La Lazio, dall’altra parte, è apparsa inerme e disorganizzata, incapace di contrastare l’avversario e di costruire azioni degne di nota.

Il primo tempo si è concluso senza reti, ma è stato un vero e proprio miracolo per la Lazio, che ha rischiato in più occasioni di subire gol. L’inizio del secondo tempo ha premiato la determinazione del Como, che è passato in vantaggio con Douvikas. Il raddoppio, firmato da Paz su punizione, ha chiuso definitivamente i giochi, lasciando i capitolini senza speranze. Il dominio del Como è proseguito fino al fischio finale, con i lariani che hanno sfiorato il terzo gol in diverse occasioni, tra cui una traversa colpita da Vojvoda. L’unico momento di “gioia” per la Lazio è stato il gol di Castellanos annullato per fuorigioco, un episodio che non ha cambiato il verdetto del campo, sancito da una netta superiorità della squadra di Fàbregas.

Nonostante l’enorme difficoltà della sua squadra, Ivan Provedel ha cercato in ogni modo di salvare la situazione. Il portiere ha compiuto un grande intervento su un tiro ravvicinato di Vojvoda nel primo tempo, mantenendo viva la sua squadra. Tuttavia, sul gol del vantaggio di Douvikas, non è apparso impeccabile, un piccolo errore in una gara dove è stato quasi costantemente sotto pressione. La rete di Paz su punizione, una vera e propria prodezza balistica, è stata invece imparabile. Nonostante i tentativi, Provedel non è riuscito a evitare la sconfitta, una sconfitta che – inutile girarci intorno – ha messo in luce le difficoltà di una Lazio incapace di difendere e di attaccare.

Alcune delle pagelle di Provedel dopo Como Lazio 2-0:

La Gazzetta dello Sport: 5. Grande intervento su Vojvoda, ma sull’1-0 è colpevole.

Il Messaggero: 5. Il primo intervento della stagione su Vojvoda: vola sul destro potente e mette fuori. Non fa altrettanto bene sulla conclusione di Douvikas, tenera, che apre la porta al successo del Como

Tuttosport: 6. Ci mette il piede su Douvikas ma non basta, impossibile arrampicarsi sulla punizione di Paz