Probabili formazioni Sassuolo-Lazio: le ultimissime novità. Sarri prende tempo per questa decisione

Probabili formazioni Sassuolo Lazio: le ultimissime novità sulle scelte di Sarri in vista dell’insidiosa trasferta del Mapei Stadium

Al rientro dalla sosta per le nazionali, Maurizio Sarri si trova a gestire una Lazio con diverse incognite fisiche in vista della delicata trasferta di Reggio Emilia. L’orizzonte, inoltre, è tinto di stracittadina, con l’imminente derby che impone la massima prudenza nella gestione dei giocatori non al 100% della condizione.

In attacco, si registra il ritorno tra i convocati di Gustav Isaksen, anche se il danese non ha ancora i novanta minuti nelle gambe e partirà dalla panchina. Sarri sembra quindi orientato a confermare il tridente visto di recente, con Matteo Cancellieri a destra, Taty Castellanos come punto di riferimento centrale e Mattia Zaccagni a completare il reparto. Quest’ultimo è rientrato dagli impegni con l’Italia leggermente acciaccato, ma la sua leadership è considerata imprescindibile e dovrebbe stringere i denti per partire titolare.

I dubbi maggiori si concentrano a centrocampo, dove spicca la situazione di Nicolò Rovella. L’azzurro è alle prese con un leggero affaticamento agli adduttori e, salvo sorprese, verrà preservato, lasciando le chiavi della regia a Danilo Cataldi. Al suo fianco è certa la presenza di Guendouzi, mentre resta aperto il ballottaggio per il ruolo di mezzala sinistra. Fisayo Dele-Bashiru è rientrato solo da un paio di giorni dagli impegni con la Nigeria, mentre il giovane Belahyane ha avuto il vantaggio di lavorare costantemente a Formello durante la pausa. Proprio per questo, potrebbe essere lui a spuntarla per una maglia dal primo minuto, in una decisione che Sarri prenderà solo a ridosso del match.

Nel reparto arretrato si registra una novità fondamentale: dopo aver scontato un doppio turno di squalifica, torna al centro della difesa Alessio Romagnoli, che farà coppia con Gila. Nonostante le due buone prestazioni offerte contro Como e Verona, il giovane Provstgaard si riaccomoderà in panchina. Sulle fasce agiranno Marusic e Tavares, a protezione della porta difesa dal confermatissimo Provedel.

Resta affollata l’infermeria: Vecino non ha recuperato dal fastidio muscolare, così come Lazzari (affaticamento al polpaccio). Out anche Gigot, che si opererà lunedì, e Patric, il cui recupero è previsto entro una settimana.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Provstgaard, Pellegrini, Belahyane, Rovella, Isaksen, Pedro, Dia, Noslin. All.: Sarri.