Probabili formazioni Lazio Verona, le scelte di Zanetti e Maurizio Sarri - Lazio News 24

Probabili formazioni Lazio Verona: Sarri cerca il riscatto all’Olimpico. La situazione

Dopo la pesante sconfitta contro il Como all’esordio stagionale, la Lazio ha subito l’occasione di voltare pagina. Domenica 31 agosto, alle ore 20:45, i biancocelesti torneranno in campo per la 2ª giornata di Serie A contro il Verona. Il match si giocherà allo Stadio Olimpico e segnerà il ritorno di Maurizio Sarri davanti al pubblico di casa. Ecco le probabili formazioni di Lazio Verona, sfida già cruciale per il morale e per la classifica.

Le probabili scelte di Sarri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Hysaj, Pellegrini, Cataldi, Belahyane, Basic, Noslin, Pedro, Dia.

Allenatore: Sarri.

Tra le probabili formazioni Lazio Verona, la novità principale riguarda il centrocampo: Cataldi dovrebbe partire dalla panchina, lasciando spazio a Rovella in cabina di regia. In difesa, Marusic prenderà il posto di Lazzari sulla fascia destra, mentre l’attacco sarà confermato in blocco, con Castellanos ancora una volta riferimento centrale.

La partita rappresenta un banco di prova per l’intera rosa dopo l’opaca prestazione a Como. Sarri sa bene che un nuovo passo falso alimenterebbe i dubbi della piazza e metterebbe pressione già a inizio stagione.

Situazione ancora incerta per Vecino, le cui condizioni verranno valutate dopo gli esami: le sensazioni non sono ottimistiche. Restano invece indisponibili Patric, Isaksen e Gigot, sempre più vicino alla cessione.

Le probabili scelte di Zanetti

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Ebosse, Frese; Oyegoke, Niasse, Bernede, Serdar, Bradaric; Giovane, Mosquera.

Allenatore: Zanetti.

Il Verona arriva all’Olimpico dopo un pareggio incoraggiante contro l’Udinese. La formazione scaligera, guidata da Paolo Zanetti, ha mostrato solidità e spirito combattivo. Nella probabile formazione, spazio a un centrocampo folto con Bernede in regia e la coppia Giovane-Mosquera in avanti.

Il match tra Lazio e Verona si preannuncia delicato e intenso. Le probabili formazioni Lazio Verona offrono un primo sguardo sulle scelte tecniche in una partita già decisiva per il morale dei biancocelesti e per misurare la competitività della rosa di Sarri.