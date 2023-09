Probabili formazioni Juve-Lazio: i dubbi di Sarri e Allegri. Ecco le possibili scelte dei due tecnici per la super sfida di sabato

La Lazio questa volta avrà a che fare con un altro match importante, quello contro la Juve. La sfida valida per la quarta giornata di Serie A è in programma sabato alle 15.00. Ed ecco le possibili scelte dei due tecnici: Allegri dovrebbe confermare il 3-5-2 con Cambiaso che potrebbe essere spostato a destra. Davanti rebus Chiesa: l’attaccante sembra aver smaltito l’infortunio ma non è ancora certo del posto. Milik e Kean scalpitano. Sarri invece potrebbe riproporre lo stesso undici visto al Maradona. L’unico dubbio è a centrocampo dove ci sarà un testa a testa fino all’ultimo tra Kamada e Guendouzi. Per il momento è leggermente in vantaggio il giapponese.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Cambiaso, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All.: Allegri.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.