Probabili formazioni Israele Italia, senza Zaccagni quale saranno i titolari - Lazio News 24

Probabili formazioni Israele Italia: Gattuso lancia Zaccagni dal 1′, ecco le scelte

La nuova Italia di Gennaro Gattuso è pronta per scendere in campo in un match decisivo per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Gli Azzurri affronteranno Israele lunedì 8 settembre alle ore 20:45 al Nagyerdei Stadion di Debrecen, in Ungheria. Si gioca in campo neutro per motivi di sicurezza, ma la posta in palio resta altissima. Tutti i riflettori sono puntati su una Nazionale chiamata a vincere per non perdere terreno nel Gruppo I.

L’attesa è alta per conoscere le probabili formazioni di Israele-Italia, con alcune novità interessanti, soprattutto in casa Azzurra. Tra le più importanti c’è la presenza dal primo minuto di Mattia Zaccagni, esterno offensivo della Lazio, che Gattuso ha deciso di schierare titolare per dare velocità e qualità alla fascia sinistra.

Probabili formazioni Israele Italia: Gattuso sceglie il 4-4-2

Israele dovrebbe scendere in campo con il consueto 5-4-1, solido e compatto:

ISRAELE (5-4-1): Daniel Peretz; Dasa, Do Peretz, Lemkin, Nachmias, Revivo; Biton, E. Peretz, Gloukh, Solomon; Baribo.

CT: Ben Shimon.

Per l’Italia, invece, Gattuso è pronto a puntare su un 4-4-2 dinamico e offensivo. Conferma tra i pali per Donnarumma, mentre in attacco la coppia sarà formata da Kean e Retegui. Ma la vera sorpresa è proprio Zaccagni, schierato largo a sinistra nel centrocampo a quattro, con Politano sull’altro lato e Barella-Tonali in mezzo.

ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Politano, Barella, Tonali, Zaccagni; Kean, Retegui.

CT: Gennaro Gattuso.

Situazione nel Gruppo I

Questa sfida è fondamentale anche per la classifica del girone. La Norvegia guida il gruppo con 12 punti in 4 partite, seguita da Israele a 9, ma con una gara in più rispetto all’Italia. Gli Azzurri, fermi a 6 punti in 3 partite, devono vincere per restare in corsa per il primo posto. Chiudono il girone l’Estonia a 3 punti e la Moldavia ancora a quota 0.

Con il talento di Zaccagni finalmente al centro del progetto e la grinta di Gattuso in panchina, l’Italia cerca conferme e punti pesanti. L’obiettivo? Tornare a far paura in Europa e staccare il pass per il Mondiale.