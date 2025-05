Probabili formazioni Inter Lazio: Mandas confermato tra i pali, Tavares in dubbio

Probabili formazioni Inter Lazio, ecco le plausibili scelte di Baroni per la penultima giornata

A due giorni dalla trasferta a Milano, che vedrà i Biancocelesti impegnati contro l’Inter, sono ancora molti i dubbi di Marco Baroni sugli 11 che partiranno dal primo minuto. Ciò che è certo, però, è che il tecnico arrivato lo scorso luglio dal Verona dovrà fare a meno di Zaccagni e Pellegrini, entrambi squalificati per somma di ammonizioni. Sulla corsia di sinistra Nuno Tavares farà di tutto per tornare a disposizione, mentre dietro a Castellanos, oltre a Dia, ci sarà Noslin sulla destra. Sulla corsia opposta, invece, lottano per una maglia da titolare Isaksen, non ancora al meglio, e Pedro.

Di seguito, le probabili formazioni di Inter-Lazio:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Calhanoglu; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Taremi, Thuram. All. Inzaghi.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella; Marusic, Dia, Pedro; Castellanos. All. Baroni.